Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Kindergarten; Mülltonne angezündet;

Reutlingen (ots)

In Kindertagesstätte eingebrochen

In die Kindertagesstätte in der Benzstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 17 Uhr und sieben Uhr gelangte der Einbrecher auf noch ungeklärte Art und Weise ins Gebäude. Dort durchsuchte er die Räumlichkeiten nach Stehlenswertem, wobei er derzeitigen Erkenntnissen zufolge auf die Kaffeekasse mit einem geringen Bargeldbetrag stieß. Mit seiner Beute flüchtete anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Reutlingen (RT): Fahrradfahrer gestürzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Freitagmorgen auf der Bismarckstraße ereignet hat. Ein 37-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad gegen 6.15 Uhr in Richtung Karlstraße und kam ohne Beteiligung Dritter zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde der Leichtverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Fahrrad entstand augenscheinlich lediglich geringfügiger Sachschaden. (jp)

Lichtenstein (RT): Kind auf Fahrrad gestürzt

Ein zehnjähriges Mädchen hat bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag im Ortsteil Unterhausen leichte Verletzungen erlitten. Das Mädchen befuhr gegen 17.45 Uhr mit seinem Kinderfahrrad einen Gehweg in der Straße Allee in Richtung Bahnhofstraße und kam ohne Beteiligung Dritter zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde das Kind anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (jp)

Eningen unter Achalm (RT): Verletzter Motorradfahrer

Ein Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer hat sich am Donnerstagmorgen in der Sulzwiesenstraße ereignet. Eine 60-jährige Fahrerin eines Ford C-Max fuhr gegen 8.30 Uhr vom Fahrbahnrand in die Straße ein und übersah hierbei mutmaßlich einen von links heranfahrenden 20-jährigen Motorradfahrer. Durch die sofort eingeleitete Gefahrenbremsung konnte er eine Kollision mit dem Auto verhindern, stürzte jedoch zu Boden. Hierdurch verletzte sich der Mann leicht und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Dessen Fahrzeug war außerdem nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden am Motorrad wird auf circa 600 Euro geschätzt. (jp)

Reutlingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Ein zehnjähriger Bub sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend Verletzungen zugezogen. Das Kind befuhr mit seinem Tretroller gegen 19 Uhr die Straße Im Efeu in Richtung der Straße Am Heilbrunnen. An der dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 30-jährigen Fahrers eines Linienbusses. Bei dem anschließenden Zusammenstoß zog sich der Junge leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand augenscheinlich kein Sachschaden. (jp)

Nürtingen (ES): Mülltonne in Brand gesetzt

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Nürtingen seit Donnerstagabend gegen einen 33-Jährigen. Dem Mann wird zur Last gelegt, gegen 21.15 Uhr im Marbachweg eine Mülltonne in Brand gesetzt zu haben. Nachdem ein entsprechender Notruf eines Zeugen eingegangen war, konnte der erheblich alkoholisierte Tatverdächtige in unmittelbarer Nähe angetroffen werden. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Eine Gefahr für Gebäude hatte nicht bestanden. Der 33-Jährige musste die restliche Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen und sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Wendlingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Aufgrund einer medizinischen Ursache ist es ersten Erkenntnissen nach am Donnerstagnachmittag auf der Wendlinger Römerbrücke zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 65-Jährige war kurz nach 15 Uhr mit einem Dacia auf der Stuttgarter Straße in Richtung Köngen unterwegs und hatte sich an der Einmündung der K 1219 zum Linksabbiegen in Richtung Unterensingen eingeordnet. Unvermittelt fuhr die Frau trotz roter Ampel los, touchierte ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel und rollte geradeaus auf einer angrenzenden Wiese weiter. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte dies und rannte dem Fahrzeug hinterher. Dem Mann gelang es, die Fahrertür zu öffnen und den Pkw anzuhalten. Anschließend begannen er und weitere Personen sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen bei der bewusstlosen Fahrerin. Die Reanimation wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst und einen Notarzt fortgesetzt. Die 65-Jährige musste im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort intensivmedizinisch versorgt werden. Der Dacia wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Es war geringer Sachschaden entstanden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit vier Einsatzkräften und einem Fahrzeug an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Rottenburg (TÜ): Stark betrunkene Autofahrerin

Eine stark betrunkene Autofahrerin ist am Donnerstagnachmittag von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Zeugen fiel ein VW Polo durch seine unsichere Fahrweise auf und verständigten daraufhin die Polizei. Eine Streife des Reviers Rottenburg traf das Fahrzeug kurz nach 14 Uhr in der Albrecht-Wirt-Straße an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 43 Jahre alte Fahrerin erheblich zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über drei Promille. Nach einer Blutentnahme musste sie ihren Führerschein aushändigen. (ms)

Tübingen (TÜ): Motorrad contra Pkw

Ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstagnachmittag auf der B27 ereignet hat. Ein 75-Jähriger befuhr gegen 15.30 Uhr die Bundesstraße aus Richtung Stuttgart kommend mit seinem Motorrad der Marke Yamaha und übersah beim Fahrstreifenwechsel einen, in selbe Richtung fahrenden, 35-jährigen Opellenker. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte der 75-Jährige und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen wurde glücklicherweise nicht benötigt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. (jp)

Gomaringen (TÜ): Fußgänger contra Radfahrer

Zwei Leichtverletzte sind die Folge eines Verkehrsunfalls der sich am Donnerstagmorgen auf einem Verbindungsweg zwischen Gomaringen und Mähringen ereignet hat. Eine 59-Jährige Fußgängerin war gegen 7.50 Uhr auf dem Feldweg unterwegs, wechselte die Straßenseite und kollidierte hierbei mit einem von hinten heranfahrenden 57-jährigen Rennradfahrer. Beide stürzten daraufhin zu Boden und verletzten sich leicht. Die Fußgängerin wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der 57-Jährige konnte nach der Behandlung vor Ort entlassen werden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (jp)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell