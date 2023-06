Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gebäudebrand (Kirchheim/Teck)

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES): Gebäudebrand

Ein Gebäudebrand hat am Donnerstagabend in der Kirchheimer Innenstadt zum Einsatz eines Großaufgebotes an Rettungskräften geführt. Mehrere Anrufer teilten gegen 19.20 Uhr einen Dachstuhlbrand in der Alleenstraße mit. Beim Eintreffen der ersten Kräfte quoll Rauch aus dem Dachstuhl des Vier-Parteien-Hauses und eine Dachgeschosswohnung brannte. Die Feuerwehr, die mit 16 Fahrzeugen und 83 Einsatzkräften schnell vor Ort war, konnte ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindern. Die Bewohner begaben sich selbstständig ins Freie, es wurde niemand verletzt. Der mitalarmierte Rettungsdienst, der mit sieben Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften am Brandort war, musste nicht einschreiten. Während der aufwendigen Löscharbeiten wurde ein Abschnitt der Alleenstraße zwischen Plochinger Straße und Max-Eyth-Straße durch die Polizei für mehrere Stunden voll gesperrt. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Nach ersten vagen Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 300.000 Euro. Das Gebäude wurde teilweise unbewohnbar. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

