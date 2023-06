Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Einbruch; Raub; Bedrohung

Reutlingen (ots)

Rollerfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat die Lenkerin eines E-Scooters am Mittwochvormittag erlitten. Ein 57-Jähriger war kurz vor 10.30 Uhr mit einem VW Multivan von einem Feldweg herkommend über den Gehweg auf die Roanner Straße eingefahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einer 16 Jahre alten Jugendlichen, die mit ihrem E-Scooter auf dem Trottoir unterwegs war. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 16-Jährige und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. (ms)

Bad Urach (RT): Wiesenbrand

Ein zunächst gemeldeter Waldbrand hat am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei auf einem Flurstück im Gewann Galgenberg, in der Verlängerung des Bleicherwäldlesweg geführt. Bereits auf der Anfahrt über die Bundesstraße war die schwarze, aufsteigende Rauchsäule schon von weitem sichtbar, was zu zahlreichen Notrufen in den Einsatzleitstellen führte. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf ein in Vollbrand stehendes Hangstück. Dort waren etwa 150 Quadratmeter trockenes Gras, dürres Gestrüpp, mehrere Bäume und Thuja-Hecken in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 36 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte durch ihr rasches und professionelles Eingreifen den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Wälder verhindern. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürfte unachtsam entsorgte und noch nicht vollständig ausgekühlte Asche brandursächlich gewesen sein. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Grafenberg (ES): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Kleinbettlinger Straße ist ein Unbekannter am Dienstag eingebrochen. Zwischen fünf Uhr morgens und 20 Uhr dürfte sich der Einbrecher derzeitigen Ermittlungen zufolge durch das Aufhebeln der Wohnungstüre Zugang verschafft haben. Nachfolgend durchsuchte er die Schränke und Schubladen in den Zimmern, bevor er unerkannt die Flucht ergriff. Soweit bislang bekannt ist, ist nichts gestohlen worden. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Metzingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Aichwald (ES): Lkw umgekippt

Leichte Verletzungen hat ein Lkw-Lenker am Mittwochmorgen erlitten, als sein Fahrzeug beim Abbiegen umgekippt ist. Der 56-Jährige war kurz vor acht Uhr mit einem Lastwagen der Marke Mercedes-Benz Arocs auf der L 1150 von Esslingen herkommend in Richtung Baltmannsweiler unterwegs. An der Zufahrt zur L 1201 wollte der Mann nach links abbiegen, um anschließend in Richtung Plochingen weiterzufahren. Hierbei kippte sein mit einem Container voll mit Metallschrott beladener Lkw um. Der Lastwagen blieb auf einer Verkehrsinsel auf der rechten Seite liegen. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Zur Bergung der Ladung musste ein Bagger und ein Ersatzfahrzeug an die Unfallstelle ausrücken. Zum Aufrichten des verunglückten Arocs war ein Masterlift und ein Kran vonnöten. Im Anschluss musste die Straße gereinigt werden. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 20.000 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr und Mitarbeiter der Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausgerückt. Die L 1201 musste während der Bergungsmaßnahmen und der Straßenreinigung für mehrere Stunden in Richtung Plochingen gesperrt werden. Kurz vor 14 Uhr war die Fahrbahn wieder befahrbar. (ms)

Esslingen (ES): Zwei Radfahrer zusammengestoßen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radlern ist es am Mittwochnachmittag auf der Zollbergstraße gekommen. Kurz nach 17 Uhr befuhr ein 12-Jähriger mit seinem Pedelec den rechtsseitigen Gehweg bergabwärts in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Einmündung Oberer Eisbergweg fuhr der Junge, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, vom Trottoir auf die Fahrbahn. Hierbei kam es zur Kollision mit einem in dieselbe Richtung fahrenden, 59 Jahre alten Pedelec-Lenker. Im Anschluss stürzten beide auf die Straße. Hierbei verletzten sie sich und mussten mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht werden. An den beiden Fahrrädern war ein Schaden in Höhe von zirka 500 Euro entstanden. (ms)

Tübingen (TÜ): Radler schwer gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich ein 45-Jähriger beim Sturz von seinem Fahrrad am Mittwochnachmittag auf dem Nordring zugezogen. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr der Mann dort mit seinem Pedelec gegen 14.50 Uhr, als er auf Höhe der Einmündung des Drosselwegs den Bordstein touchierte. Dadurch überschlug er sich mit seinem Fahrrad und kam zu Fall. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. An seinem Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. (sm)

Tübingen (TÜ): Geldbörse geraubt

Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt das Kriminalkommissariat Tübingen gegen einen 39-Jährigen nach einem Vorfall, der sich am Mittwochabend im Josef-Wochenmark-Weg ereignet hat. Eine 30-Jährige war dort gegen 22.45 Uhr unterwegs, als sie von dem Mann angesprochen und um einen Cent-Betrag angebettelt wurde. Als sie ihre Geldbörse herausholte, soll ihr der Beschuldigte diese entrissen haben, woraufhin sich ein Handgemenge entwickelte, in dessen Folge der Räuber samt Geldbörse zunächst in Richtung Blaue Brücke flüchtete. Zeugen, die durch die Hilferufe des Opfers aufmerksam geworden waren, nahmen die Verfolgung auf und konnten den Tatverdächtigen samt Beute unmittelbar darauf festnehmen und der zwischenzeitlich alarmierten Polizei übergeben. Der 39-Jährige wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss. (cw)

Ammerbuch-Poltringen (TÜ): Mann bedroht

Ein sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann musste am Mittwochnachmittag nach einer Auseinandersetzung in eine Fachklinik eingeliefert werden. Kurz vor 17 Uhr waren ein 55 Jahre alter Mann und ein 68-Jähriger in der Poltringer Hauptstraße vor dem Rathaus in Streit geraten. In dessen Verlauf bedrohte der 55-Jährige den 68-Jährigen mit dem Tod und beleidigte ihn mehrfach. Bei der anschließenden Auseinandersetzung am Eingang des Rathauses setzte der Ältere ein Tierabwehrspray gegen seinen körperlich überlegenen Kontrahenten ein. Da hierbei eine rote Substanz versprüht wurde, gingen mehrere Passanten und Zeugen von Blut aus, auch war zunächst von einer möglichen Schussabgabe die Rede, was sich aber nicht bestätigte. Bei der Auseinandersetzung wurde niemand verletzt. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagenbesatzungen im Einsatz und nahm den 55-Jährigen in Gewahrsam. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt. (ms)

Mössingen (TÜ): Brennendes Fahrzeug

In der Butzenbadstraße hat am Donnerstagmorgen ein Auto gebrannt. Gegen 1.20 Uhr fing dort ein abgestellter Renault aufgrund unbekannter Ursache Feuer. Die Feuerwehr konnte den Vollbrand rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am Pkw wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Mössingen ermittelt. (jp)

Bitz (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der L448 leichte Verletzungen zugezogen. Ein 21 Jahre alter Fahrer eines 3er BMW befuhr gegen 19 Uhr die Ebinger Straße von Bitz herkommend. An der Einmündung zur L448 missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden und nach links abbiegenden 22-jährigen Motorradlenkers. Dieser zog sich bei dem anschließenden Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt circa 1.500 Euro geschätzt. (jp)

