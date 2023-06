POL-RT: Mitbewohner mit Axt angegriffen (Bodelshausen)

Reutlingen (ots) - Metzingen (RT): Küchenbrand Zum Brand in der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Innerer Grund sind die Einsatzkräfte am Mittwochabend ausgerückt. Kurz vor 21 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem es in der Küche der Wohnung zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung gekommen war. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatten alle Hausbewohner das Gebäude bereits verlassen. Die ...

