Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Küchenbrand (Metzingen)

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Küchenbrand

Zum Brand in der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Innerer Grund sind die Einsatzkräfte am Mittwochabend ausgerückt. Kurz vor 21 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem es in der Küche der Wohnung zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung gekommen war. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatten alle Hausbewohner das Gebäude bereits verlassen. Die Feuerwehr, die mit zwölf Fahrzeugen und 52 Feuerwehrleuten im Einsatz war, brachte den Brand rasch unter Kontrolle und konnte so ein Ausbreiten der Flammen auf das komplette Gebäude verhindern. Zwei Bewohner im Alter von zehn und 19 Jahren, die sich im verrauchten Bereich aufgehalten hatten, wurden vom Rettungsdienst, der mit 22 Einsatzkräften vor Ort war, vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Wohnung, an der ein Sachschaden von geschätzten 150.000 Euro entstanden sein dürfte, ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Wohnungsinhaber kamen vorläufig bei Bekannten unter. Das Polizeirevier Metzingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach, die auf eine eingeschaltete Herdplatte hindeuten könnten. (cw)

