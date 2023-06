Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Kältemittel ausgetreten; Brände; Spargeldiebin ertappt; Randalierer;

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Motorradfahrer in der Stuhlsteige gestürzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Motorradfahrer beim Sturz von seiner Maschine am Dienstagabend in der Stuhlsteige erlitten. Der 24-Jährige war gegen 21 Uhr mit einer Kawasaki auf der L 382 von Pfullingen herkommend in Richtung Genkingen unterwegs. In einer scharfen Linkskehre kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten und brachte ihn mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. An dem Motorrad war geringer Sachschaden entstanden. (ms)

Frickenhausen (ES): Kältemittel ausgetreten

Ein Leck in einer Gasleitung hat am Dienstagvormittag ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes auf den Plan gerufen. Über die Leitstelle der Feuerwehr war gegen elf Uhr der Gasaustritt bei einer Firma in der Benzstraße gemeldet worden. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und knapp 40 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte durch ihr professionelles Einschreiten das Ausbreiten des hochentzündlichen Gases verhindern und die betroffene sowie anliegende Firmen vorsorglich evakuieren. Durch den Vorfall, welcher vermutlich im Zuge von Handwerksarbeiten verursacht wurde, wurde niemand verletzt. Der Rettungsdienst war vorsorglich ebenfalls mit insgesamt vier Einsatzkräften vor Ort. Alle Firmen konnten ihren Betrieb nach entsprechenden Messungen durch die Feuerwehr wieder aufnehmen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen. (jp)

Wenau (ES): Essen auf Herd vergessen

Ein vergessener Topf auf einer eingeschalteten Herdplatte hat am Mittwochmorgen in der Straße In den Lindenäckern für Aufregung gesorgt. Gegen acht Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, weil aus einer Wohnung eine starke Rauchentwicklung und der Alarm der Rauchmelder bemerkt worden waren. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 23 Feuerwehrleuten im Einsatz war, hatte die Lage schnell unter Kontrolle und belüftete die Wohnung anschließend. Ein Mitbewohner musste vom Rettungsdienst wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (cw)

Bempflingen (ES): Auf Spielplatz gezündelt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt der Polizeiposten Neckartenzlingen nach dem Brand einer Wippe auf dem Kinderspielplatz in der Weidenstraße am Dienstagnachmittag. Gegen 14.30 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem es aus noch ungeklärter Ursache zum Brand eines Reifens an der Wippe gekommen war. Wenig später griffen die Flammen dann auf die Wippe über. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar rasch löschen, dass die Kinderwippe vollständig abbrannte, war aber nicht mehr zu verhindern. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Der Polizeiposten Neckartenzlingen nimmt unter der Telefonnummer 07127 / 32261 Hinweise entgegen. (cw)

Kusterdingen-Mähringen (TÜ): Beim Stehlen von Spargel ertappt

Beim Stehlen von Spargel auf einem Feld am Ortsrand von Mähringen ist eine 61-Jährige am Dienstagnachmittag ertappt worden. Gegen 15 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem Zeugen die Frau beobachtet hatten, wie sie sich auf dem Spargelfeld zu schaffen machte und bereits mehrere Kilo grüner Spargel abgeschnitten und abgerissen hatte. Nach dem Hinweis, dass sich die Pflanzen bereits in der Ruhephase befinden und entsprechend mit einem für den menschlichen Verzehr nicht geeignetem und giftigem Pflanzenschutzmittel behandelt worden waren, warf sie das Diebesgut einfach auf ein Nachbargrundstück und flüchtete. Anhand der von den Zeugen gefertigten Fotos, auch vom Kennzeichen ihres Autos, war die mutmaßliche Diebin schnell ermittelt. Sie sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Besonders ärgerlich für den Landwirt ist, dass zahlreiche Spargelpflanzen durch die unsachgemäße Ernte so beschädigt wurden, dass er im kommenden Jahr mit einem Ernteausfall von mehreren hundert Euro rechnen muss. (cw)

Tübingen (TÜ): Mit Pfefferspray gesprüht

Unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung muss sich ein 36-Jähriger verantworten, der am Dienstagabend im Bereich der Unterführung vom Europaplatz zur Bundesstraße randaliert und mit Pfefferspray Passanten angesprüht haben soll. Gegen 21.15 Uhr war die Polizei alarmiert worden. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann von einer Streife der Polizeihundeführerstaffel wenig später angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Dabei trat und spukte er nach den Beamten, wobei aber niemand ernstlich verletzt wurde. Der Beschuldigte wurde nachfolgend in eine Fachklinik eingeliefert. (cw)

Haigerloch (ZAK): Brand in Gruol

Auf mehrere zehntausend Euro wird der Schaden geschätzt, der bei einem Brand am Dienstagnachmittag in der Angelstraße in Gruol entstanden ist. Gegen 15.20 Uhr hörte ein Anwohner den Signalton eines Rauchmelders und bemerkte daraufhin, dass aus einem benachbarten Wohnhaus Rauchschwaden austraten. Anschließend wählte er den Notruf und begann mit einem Gartenschlauch erste Löschmaßnahmen. Die Bewohner des betroffenen Hauses waren nicht anwesend. Wie sich nach dem Eintreffen der Rettungs- und Einsatzkräfte herausstellte, könnte ein technischer Defekt an den Versorgungsleitungen des Hauses den Brand ausgelöst haben, der sich dann entlang des Fachwerkgebälks ausgebreitet hatte. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Meßstetten (ZAK): Mann von Traktor erfasst

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, bei Meßstetten ereignet. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge legte ein 43 Jahre alter Mann mit seinem Zustellerfahrzeug auf einem Feldweg eine kurze Pause ein. Aus noch unbekannter Ursache machte sich auf einem nahegelegenen Feld neben der Hangergasse der Traktor eines 29-Jährigen selbstständig und rollte einen Hang in Richtung des 43-Jährigen hinunter. Obwohl der Mann teilweise noch ausweichen konnte, wurde er vom Schlepper erfasst und dabei augenscheinlich leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn im Anschluss zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Traktor hatte das Zustellerfahrzeug zwar ohne Zusammenstoß passiert, allerdings war der angehängte Schwader mit diesem kollidiert, sodass ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von circa 10.500 Euro entstand. Das Auto war danach nicht mehr fahrbereit. (mr)

Bisingen (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Eine Autofahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend leichte Verletzungen zugezogen. Ein 75 Jahre alter Fiatfahrer verließ gegen 18.45 Uhr die B27 in Richtung Industriegebiet Bisingen. An der Einmündung zur L391 missachtete er die Vorfahrt einer von links kommenden 55-jährigen Alfa Romeo-Lenkerin. Durch den anschließenden Zusammenstoß zog sich die Frau leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf insgesamt circa 15.000 Euro geschätzt. (jp)

Rangendingen (ZAK): Fahrradfahrerin gestürzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagabend auf dem Lindenhaldenweg ereignet hat. Eine 37-Jährige fuhr gegen 18.40 Uhr mit ihrem E-Bike in Richtung Ortsmitte und kam ohne Beteiligung Dritter zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. An ihrem Fahrrad entstand augenscheinlich geringer Sachschaden. (jp)

