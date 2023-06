Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: In Gaststätte eingebrochen; Von der Fahrbahn abgekommen; Baustellencontainer aufgebrochen

Reutlingen (ots)

In Gaststätte eingebrochen

Eine Gaststätte in der Mittnachtstraße ist Anfang der Woche ins Visier eines Einbrechers geraten. In der Zeit zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und entwendete aus dem Inneren unter anderem Geldkassetten mit Bargeld. Allein der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf rund 500 Euro belaufen. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord ermittelt. (mr)

Trochtelfingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der B313 erlitten. Die 28-Jährige befuhr mit ihrem Ford Kuga gegen 12.20 Uhr die Bundesstraße in Richtung Trochtelfingen, kam aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte nach circa 50 Meter gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. (jp)

Mössingen (TÜ): Baustellencontainer aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Arbeitsmaschinen und Messgeräte im Wert von mehreren tausend Euro haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag aus einem Lagercontainer auf einer Baustelle in der Hechinger Straße gestohlen. Zwischen 17 Uhr und 6.30 Uhr verschafften sich die Diebe Zutritt zu der Baustelle in Bad Sebastiansweiler und brachen in der Folge einen auf dem Gelände abgestellten Lagercontainer auf. Dieser war nicht nur verschlossen, sondern zusätzlich war dessen Türe durch einen knapp zwei Tonnen schweren Betonklotz gesichert, der von den Tätern vermutlich mit einem Fahrzeug beiseite gezogen oder geschoben wurde. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen, die dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Polizeiposten Mössingen, Telefon 07473 / 95210. (cw)

