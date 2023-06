Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Einbruch

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Unfall beim Abbiegen

An der Einmündung der Eisenbahnstraße in die Ulmer Straße hat sich am Montagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Der 61-jährige Fahrer eines E-Klasse-Mercedes wollte gegen 7.30 Uhr von der Eisenbahnstraße nach links in die Ulmer Straße abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem 76 Jahre alten Mann, der mit seinem Mercedes der A-Klasse auf der Ulmer Straße in Richtung Stadtmitte fuhr. Der 76-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro. (sm)

Pfullingen (RT): Schmorbrand im Verteilerkasten

Zu einem Brandmelderalarm in einem Seniorenheim sind die Einsatzkräfte am Montagabend in die Hohmorgenstraße ausgerückt. Gegen 20.40 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei von der automatischen Brandmeldeanlage alarmiert worden, woraufhin zahlreiche Fahrzeuge und Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und ein Notarzt ausrückten. Vor Ort konnte zum Glück schnell Entwarnung gegeben werden. Wie sich herausstellte, war es aus noch ungeklärter Ursache in einem Verteilerkasten im Heizraum zu einem Schmorbrand gekommen. Der Raum musste in der Folge von der Feuerwehr belüftet werden. Eine Evakuierung der Hausbewohner war nicht erforderlich. Ein örtlicher Heizungsmonteur kam vor Ort und kümmerte sich um den Verteilerkasten. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden dürfte sich bisherigen Erkenntnissen zufolge auf den Verteiler beschränken und wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (cw)

Deizisau (ES): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Plochinger Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 16 Uhr und sechs Uhr drang der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam ins Gebäude ein und durchsuchte dort mehrere Büroräume. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte er dabei auf einen kleineren Bargeldbetrag gestoßen sein, den er mitgehen ließ. Zudem zerstörte er offenbar mutwillig mehrere Computerbildschirme und einen Computer. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.700 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Brand im Sicherungskasten

Noch unklar ist die Ursache eines Brandes in einem Sicherungskasten in einer Wohnung in der Straße Unterer Metzgerbach am Dienstagmorgen. Gegen 7.30 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen. Eine Hausbewohnerin, die Rauch eingeatmet hatte, blieb letztendlich aber unverletzt und musste die Hilfe des ebenfalls im Einsatz befindlichen Rettungsdienstes nicht in Anspruch nehmen. Der entstandene Sachschaden dürfte mit geschätzten 250 Euro überschaubar geblieben sein. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Radfahrer übersehen

Leicht verletzt wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen auf der Schorndorfer Straße ereignet hat. Ein 38-Jähriger war dort gegen 7.15 Uhr mit seinem Opel Combo in Richtung Ortsmitte unterwegs und musste im Bereich der Einmündung Schulbergstraße verkehrsbedingt warten. Um einem von hinten mit Blaulicht und Martinshorn heranfahrenden Streifenwagen Platz zu machen zog der Mann seinen Wagen ein Stück nach rechts auf die Rechtsabbiegerspur. Dabei übersah er einen dort fahrenden 29 Jahre alten Radfahrer. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte der Radler und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden am Auto wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Der Schaden am Fahrrad dürfte mit etwa 200 Euro zu Buche schlagen. (cw)

Wendlingen (ES): Unfall zwischen Fahrrad und Leichtkraftrad

Zwei Zweiradfahrer sind bei einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Montagabend auf der Ulmer Straße ereignet hat, leicht verletzt worden. Gegen 18.40 Uhr fuhr ein 33-jähriger Rennradfahrer dort am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Kirchheim. Den ersten Erkenntnissen nach wechselte er an der Einmündung der Ötlinger Straße kurz vor Beginn der Linksabbiegespur zur Fahrbahnmitte, da er vermutlich links abbiegen wollte. Hierbei kam es zur Kollision mit dem 53-jährigen Lenker eines Rollers, der in dieselbe Richtung unterwegs war und den Radler überholen wollte. Beide Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.100 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (sm)

Ammerbuch (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der Nagolder Straße ereignet hat. Eine 24-Jährige war mit ihrer Kawasaki gegen 7.50 Uhr auf der Nagolder Straße unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass ein vorausfahrender 17 Jahre alter Fahrer eines VW Passat an der rot zeigenden Lichtzeichenanlage am Bahnübergang an der Einmündung Lange Gasse bremsen und anhalten musste. Sie reagierte zu spät und krachte mit ihrem Motorrad ins Heck des Pkw. Während der VW-Fahrer und seine 42 Jahre alte Beifahrerin unverletzt blieben, wurde die Motorradfahrerin nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Sie wurde nachfolgend von einem Rettungswagen zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an ihrer nicht mehr fahrbereiten Kawasaki wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden am Passat wird mit etwa 7.500 Euro beziffert. (cw)

Albstadt (ZAK): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Autofahrer hat bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag in Ebingen leichte Verletzungen erlitten. Kurz vor 16 Uhr war ein 44 Jahre alter Sattelzug-Lenker auf der Riedstraße in Richtung Friedhof unterwegs. Dabei erkannte er offenbar zu spät, dass ein vorausfahrender 54-Jähriger mit seinem Audi verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Sattelzug stieß daraufhin ins Heck des Pkw. Dabei zog sich der 54-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Er wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Gesamtschaden an den noch fahrtauglichen Fahrzeugen dürfte sich auf schätzungsweise 4.500 Euro belaufen. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell