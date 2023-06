Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand; Kind auf unbekannte Weise im Freibad verletzt; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Aichtal (ES): Anhänger übersehen

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von geschätzten 17.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf der Wolfschluger Straße ereignet hat. Ein 23-Jähriger war gegen sieben Uhr mit seinem VW T-Roc auf der Wolfschluger Straße in Richtung Wolfschlugen unterwegs. Durch die Sonneneinstrahlung geblendet, übersah er einen am Fahrbahnrand geparkten Anhänger und krachte ungebremst dagegen. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der auf dem Anhänger geladene Bauschutt großflächig auf der Fahrbahn verteilt, weshalb diese nachfolgend vom Bauhof gesäubert werden musste. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (cw)

Plochingen (ES): Rechts vor Links nicht beachtet

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Hindenburgstraße sind zwei Autofahrerinnen leicht verletzt worden. Gegen 7.30 Uhr fuhr eine 25-Jährige mit ihrem VW Polo vom Raunerweg kommend in die Hindenburgstraße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 24 Jahre alten Frau und kollidierte mit deren Audi. Beide Frauen wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ihre Autos, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. (sm)

Tübingen (TÜ): Brand in Mehrparteienhaus

Ein Brand in einem Wohnhaus hat am Montagvormittag ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes auf den Plan gerufen. Über die Leitstelle der Feuerwehr war gegen 11.40 Uhr ein Brand in einer Wohnung im Erdgeschoss eines zweistöckigen Gebäudes in der Schellingstraße gemeldet worden. Die Feuerwehr, die mit 14 Fahrzeugen und knapp 60 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte das Ausbreiten des Brandes auf das gesamte Gebäude verhindern und zwei Personen und einen Hund mittels einer Drehleiter retten. Die restlichen Bewohner begaben sich selbstständig aus dem Gebäude. Zwei der Bewohner wurden vom Rettungsdienst, der mit insgesamt 32 Einsatzkräften vor Ort war, mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Das Gebäude ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Bekannten unter. Der entstandene Sachschaden wird nach jetzigem Erkenntnisstand auf circa 150.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tübingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach, die auf eine unbeaufsichtigte Kerze als mögliche Brandursache hindeuten. (jp)

Rottenburg (TÜ): Kind auf unbekannte Weise im Freibad verletzt (Zeugenaufruf)

Zu einem Vorfall, der sich am Sonntagnachmittag im Rottenburger Freibad ereignet hat, sucht das Kriminalkommissariat Tübingen noch Zeugen: Eine Frau hatte zwischen 15 und 16 Uhr ihre dreijährige Tochter im Bereich des Kinderbeckens zur Kindertoilette und danach in den Vorraum zum Händewaschen begleitet, bevor sie selbst auf die Damentoilette im selben Gebäude ging. Kurz danach hörte die Mutter einen Schrei ihrer Tochter und traf diese unmittelbar danach weinend vor den Kabinen der Damentoilette an. Das Kind wies eine leicht blutende Verletzung im Schritt auf. Noch ist unklar, auf welche Art und Weise die Verletzung entstanden war. Das Mädchen war nur für sehr kurze Zeit unbeaufsichtigt gewesen. Weil derzeit auch eine Straftat mit möglichem sexuellem Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Während der Zeit, in der die Mutter und das blonde, unbekleidete Kind im Toilettenbereich waren, sollen sich weitere Personen - Erwachsene und Kinder - dort aufgehalten haben. Von ihnen erhoffen sich die Ermittler Hinweise. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat oder Hinweise darauf geben kann, wie es zu der Verletzung des Kindes kam, wird gebeten, sich unter 07071/972-8660 zu melden. (ak)

Rottenburg (TÜ): Radfahrer zusammengestoßen

Auf der Straße Brunnenmühle sind am Montagmittag zwei Radfahrer zusammengestoßen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war dort ein 63-Jähriger gegen 12.15 Uhr mit einem Rennrad in Richtung Rottenburg unterwegs. Am Ausgang einer nicht einsehbaren Rechtskurve beim Wasserwerk kam es ersten Ermittlungen zufolge am linken Fahrbahnrand zur Kollision mit einem entgegenkommenden 65-Jährigen auf einem Mountainbike. Beide Männer stürzten zu Boden und wurden verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. (mr)

