POL-HAM: Gartenlauben das Ziel von Einbrechern

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch, 17. Mai, 18 Uhr und Freitag, 19. Mai, 6.50 Uhr, aus einem Baucontainer An der Insel einen Hydranten samt Zähler entwendet. Sie hebelten die Tür auf und flüchteten mit dem Diebesgut anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu dem Diebstahl oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an ...

