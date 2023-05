POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 15. Mai bis 21. Mai

Hamm-Mitte (ots) - Bei einem Unfall auf der Hafenstraße am Freitag, 19. Mai, 9.55 Uhr, wurde eine Person leicht verletzt. Ein 46-Jähriger aus Hamm war in seinem Lkw in Fahrtrichtung Osten unterwegs, als er an der Kreuzung Richard-Matthaei-Platz mit einem an der Ampel vor ihm stehenden Ford kollidierte. Der 56 Jahre alte Fahrer des Ford wurde nicht verletzt, seine 50 Jahre alte Beifahrerin verletzte sich leicht. Ein ...

mehr