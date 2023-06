Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Christopher Street Days, mehrere Verkehrsunfälle, Brand in einem Klinikum, Exhibitionist

Reutlingen (ots)

Verlauf des Christopher Street Days in Reutlingen

Am Samstagnachmittag fand in Reutlingen der angemeldete Aufzug mit Kundgebung zum Thema "Reutlingen ist BUNT- Christopher Street Day" statt. Gegen 13.30 Uhr versammelten sich ca. 800 Teilnehmer am Listplatz. An dem etwa einstündigen Aufzug nahmen in der Spitze bis zu 1.000 Menschen teil. Sowohl der Aufzug als auch die anschließende Kundgebung und spätere Feier im Bürgerpark verliefen friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Gegen 18.15 Uhr trafen sich etwa 40 mutmaßlich dem Personenkreis der früheren, samstäglichen Demonstrationen gegen die staatlichen Coronamaßnahmen zuzuordnenden Personen am Tübinger Tor. Eine Versammlung war nicht angemeldet. Aus dem Kreis dieser Gruppe heraus soll es zu Pöbeleien gegenüber Personen gekommen sein, die die Veranstaltung des CSD im Bürgerpark verließen. Durch polizeiliche Präsenz konnten mögliche weitere Konflikte vermieden werden. Diese Gruppe löste sich gegen 19 Uhr selbstständig auf.

Unabhängig von den Ereignissen am Tübinger Tor kam es gegen 18.20 Uhr am Listplatz zu einer tätlichen Auseinandersetzung unter mehreren Personen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll dort eine etwa fünfköpfige Personengruppe mit etwa sechs Personen, die die CSD Veranstaltung im Bürgerpark verlassen hatten, aneinander geraten sein. Dabei kam es unter anderem zu Faustschlägen. Auch sollen Stühle und ein Fahrrad geworfen worden sein. Drei Personen aus der Gruppe der CSD-Teilnehmer wurden leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Die anderen Personen sollen in Richtung ZOB geflüchtet sein. Die genaue Tatbeteiligung von zwei im Zuge der Anzeigenaufnahme kontrollierten, jungen Männern wird noch geprüft. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen (ak).

Reutlingen (RT): Exhibitionist belästigt mehrere Frauen

In den frühen Sonntagmorgenstunden ist ein 40-jähriger Mann in der Reutlinger Innenstadt als Exhibitionist in Erscheinung getreten. Im Bereich des Fußgängerstegs von der Stadthalle über die Konrad-Adenauer-Straße entblößte er mehrere Male sein Geschlechtsteil gegenüber vier jungen Frauen im Alter von 16 bis 24 Jahren. Nachdem diese die Polizei verständigt hatten, konnte der Mann noch am Tatort von Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der Täter wieder auf freien Fuß gesetzt.

Walddorfhäslach (RT): Kradfahrer bei Probefahrt schwer gestürzt

Am Samstagmittag ist es auf der B 27 zu einem folgeschweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 35-jähriger Mann befand sich gegen 12.35 Uhr mit einem ausgeliehenen Motorrad der Marke Aprilia auf einer Probefahrt und fuhr auf der rechten von zwei Fahrspuren in Richtung Stuttgart. Hierbei geriet er auf die linke Fahrspur, wo er gegen die Beifahrertüre des VW Golf eines 25-jährigen Mannes prallte, der in diesem Moment im Begriff war das Zweirad zu überholen. Der 35-Jährige wurde durch die Kollision über die Motorhaube des Pkw und anschließend gegen die Mittelleitplanke geschleudert. Der Zweiradfahrer zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Das führerlose Motorrad fuhr am bremsenden Pkw vorbei und prallte ebenfalls in die Mittelleitplanke. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 17.000 Euro geschätzt. Für die anschließende Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge musste die linke Fahrspur der B 27 in Fahrtrichtung Stuttgart für rund 2 ½ Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr war zur Unterstützung mit 4 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort.

Deizisau (ES): Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrzeugführer

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeuge, ist es am Samstag, um 20.41 Uhr, in Deizisau, im Bereich der "Altbacher Hochbrücke" (L1204) gekommen. Ein 42-jähriger Fahrer eines VW Fox befuhr die "Altbacher Hochbrücke" in Richtung Deizisau. Am Anfang einer leichten Linkskurve touchierte er mit dem rechten Vorderrad den Bordstein. Im weiteren Verlauf überquerte er die gesamte Fahrbahn nach links und auf der Gegenfahrspur kam es zu einer Streifkollision mit einem entgegenkommenden Pkw BMW eines 59-Jährigen Lenkers. Nachfolgend prallte der Unfallverursacher gegen den linksseitigen Bordstein und unmittelbar danach mit langsamer Geschwindigkeit frontal auf den Pkw Daimler-Benz eines 70-jährigen Fahrzeugführers, welcher sein Fahrzeug bereits abgebremst hatte. Durch Ersthelfer vor Ort wurde der schwer verletzte 42-jährige Unfallverursacher bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes reanimiert und durch diesen dann in ein Klinikum verbracht. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von circa 16.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsdienst Esslingen übernommen.

Oberboihingen (ES): Verkehrsunfall mit verletzter Zweiradfahrerin

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstag um 23.18 Uhr in Oberboihingen an der Kreuzung Unterboihinger Straße / Hintere Straße gekommen. Der 19-jährige Lenker eines Pkw Daimler-Benz befuhr die Unterboihinger Straße aus Richtung Ortsmitte kommend und wollte nach links in die Hintere Straße abbiegen. Beim Abbiegevorgang missachtete er den Vorrang der entgegenkommenden 25-jährigen Krad-Lenkerin. Diese kollidierte mit der linken Fahrzeugecke des Pkw und wurde nach vorne abgewiesen. Das Krad kam auf dem angrenzenden Gehweg zur Endlage und beschädigte hierbei einen geparkten Pkw Audi. Die Zweiradfahrerin wurde durch den Sturz schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 5.000 Euro

Tübingen (TÜ): Patientin setzt Zimmer in Brand

Nur dem schnellen Einschreiten eines Mitarbeiters von einer Fachklinik in der Calwerstraße ist es zu verdanken, dass es am Samstagvormittag zu keinem größeren Unglück gekommen ist. Gegen 09.20 Uhr hatte eine 26-jährige Patientin in ihrem Zimmer einen Papierblock in Brand gesetzt. Nachdem der Rauchmelder angeschlagen hatte, betrat der Stationsleiter das Zimmer. Er konnte das Feuer mit eigenen Mitteln löschen. Die Flammen hatten bereits auf einen Vorhang übergegriffen. Es kam glücklicherweise zu keinem Personenschaden. Die Feuerwehr befand sich mit 6 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort.

Tübingen (TÜ): Beim Beschmieren eines Stromkastens erwischt

Auf frischer Tat erwischt worden ist am frühen Sonntagmorgen ein junger Mann, welcher beim Hauptbahnhof Tübingen einen Stromkasten beschmierte. Einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Tübingen ist der 20-Jährige aufgefallen, als dieser mittels Farbe auf dem Stromkasten einen Schriftzug aufbrachte. Beim Erblicken des Streifenwagens versuchte der Mann fußläufig zu flüchten, konnte jedoch von der Streifenbesatzung eingeholt werden. Im weiteren Verlauf konnten bei dem 20-Jährigen mehrere Sprühdosen und Graffiti-Marker aufgefunden und sichergestellt werden. Im Laufe der Ermittlungen wird nun geklärt, ob dem jungen Mann gegebenenfalls weitere Sachbeschädigungen durch Graffiti im Stadtgebiet zugeordnet werden können.

Rottenburg-Hailfingen (TÜ): Alkoholisiert mit Hausfassade kollidiert

Unter dem Einfluss von Alkohol ist ein Pkw-Lenker am frühen Sonntagmorgen gegen die Fassade eines Wohngebäudes geprallt. Der 25 Jahre alte Fahrer eines VW Golf befuhr gegen 03.30 Uhr die Hadolfinger Straße in Fahrtrichtung Seebronn. Im Verlauf einer Linkskurve kam der Fahrer des VW nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und stieß letztlich mit der Hausfassade zusammen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die Streifenbesatzung festgestellt werden, dass der unverletzte Fahrzeuglenker alkoholisiert war. Ihm wurde in einer Klinik eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Am nicht mehr fahrbereiten VW Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro, der Pkw wurde durch einen Hilfeleister abgeschleppt. Der finanzielle Schaden an der Hausfassade kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort.

Albstadt (ZAK): Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ist es am Sonntagmorgen, um 00.15 Uhr, auf der K 7103 zwischen Hausen und Onstmettingen gekommen. Ein 31-jähriger Fahrer eines VW Tiguan befuhr die K7103 von Hausen in Fahrtrichtung Onstmettingen. Auf der Gefällstrecke kurz vor dem Ortseingang kam er am Ende einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf eine ansteigende Leitplanke und rutschte auf dieser ca. 50 Meter weiter. Danach kam er wieder auf die Fahrbahn und fuhr, ohne anzuhalten mehrere Kilometer weiter, bis das Fahrzeug aufgrund dem Verlust sämtlicher Betriebsflüssigkeiten liegen blieb. Der 31-Jährige verständigte einen Bekannten, welcher das Fahrzeug abschleppte. Dies wurde von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet. Weiterhin verlor er sein vorderes Kennzeichen an der Unfallstelle. Im Rahmen einer Fahndung konnte der verantwortliche Fahrzeugführer ermittelt werden. Beim Antreffen stand der 31-Jährige sichtlich unter alkoholischer Beeinflussung. Beim Unfallverursacher wurde eine Blutprobe veranlasst, außerdem konnte dieser bislang keine Fahrerlaubnis vorweisen. Zum Abstreuen der Ölspur wurde die Feuerwehr alarmiert, welche mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort war. Im Bereich der Unfallstelle muss durch die Verschmutzung das Erdreich abgetragen werden. Der dort entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro und an den Leitplanken ein Sachschaden von über 25.000 Euro.

Burladingen (ZAK): Zwei Verletzte nach Zusammenstoß

Zwei verletzte Fahrzeuginsassen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der B 32 bei Hausen im Killertal. Der 83-jährige Lenker eines Renault Modus befuhr am Samstagmittag, gegen 13.00 Uhr, die B 32 aus Richtung Burladingen kommend in Richtung Hechingen. Auf Höhe von Hausen im Killertal wollte er nach links in die Dürerstraße abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang einer 64-Jährigen, welche die B 32 mit ihrem VW Käfer in entgegengesetzter Richtung befuhr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, wurden jeweils abgewiesen, wo der VW Käfer gegen einen wartenden Mazda CX5 rutschte und der Renault mit einem ebenfalls wartenden Toyota Auris kollidierte. Bei dem Zusammenstoß wurde die Beifahrerin des Renault Modus schwer verletzt, die Fahrerin des VW Käfer erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Verletzten wurden vom Rettungsdienst, welcher mit drei Fahrzeugen vor Ort war, in eine Klinik verbracht. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Am nicht mehr fahrbereiten Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro, am ebenfalls nicht mehr fahrbereiten VW Käfer beträgt der Sachschaden circa 1.500 Euro. Beide Fahrzeuge wurden von Hilfeleistern abgeschleppt. Am Mazda und am Toyota entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell