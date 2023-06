Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung (Zeugenaufruf); Unfälle teils mit Verletzten; Fallschirmspringerin verunfallt

Reutlingen (ots)

Filderstadt (ES): Handfeste Auseinandersetzung (Zeugenaufruf)

Nach einer handfesten Auseinandersetzung in der Nacht zum Samstag am Dr.-Peter-Bümlein-Platz in Bernhausen ermittelt das Polizeirevier Filderstadt. Kurz vor 23 Uhr kam es zwischen einer Frau und einem unbekannten Mann zu einer verbalen Streitigkeit. In diesem Zusammenhang kam ein 54-Jähriger der Frau zur Hilfe und wurde von dem Unbekannten unmittelbar mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen, weshalb er vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden musste. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief ohne Erfolg. Er wird als männlich, 180 cm groß, mit Glatze beschrieben. Zur Tatzeit trug er ein graues Hemd sowie eine dunkelgrüne Hose. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Telefon 0711/70913 nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Täter geben können.

Tübingen (TÜ): Unfall zwischen Fahrradfahrern

Am Freitagmittag ist es in der Fürststraße zum Zusammenstoß zwischen einem Rad fahrenden 10-jährigen Kind, einer 72-jährigen Radfahrerin sowie einem 76 Jahre alten Radfahrer gekommen. Das Kind befuhr gegen 13.30 Uhr gemeinsam mit einem Elternteil einen Radweg, von welchem aus es an einem parkenden Fahrzeug vorbei auf die angrenzende Straße lenkte. Hierbei kam es zur Kollision mit den beiden beteiligten Radfahrern, welche die Fürststraße befuhren und nach einem Sturz auf die Fahrbahn leicht verletzt wurden. Durch den Rettungsdienst wurden sie zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Das 10-jährige Kind blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrrädern entstand kein Sachschaden.

Rottenburg (TÜ): Vorfahrtsverletzung auf Bundesstraße

Die Missachtung der Vorfahrt hat am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 28 bei Rottenburg geführt. Gegen 16 Uhr fuhr die 27-jährige Fahrerin eines Renault Twingo von einem Feldweg im Bereich des Heuberger Hofs auf die B 28 ein. Bei der Einfahrt übersah sie den Hyundai Tucson einer 41-jährigen Fahrerin, weshalb es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. Die beiden Unfallbeteiligten wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen, welche abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro.

Straßberg (ZAK): Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitagabend ist es auf der Landesstraße 453 in Straßberg zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer gekommen. Ein 36-Jähriger befuhr gegen 20.15 Uhr mit seinem Kraftrad Yamaha die L 453 von Kaiseringen in Richtung Frohnstetten. In einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Weidezaun. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der entstandene Schaden am Motorrad und Zaun sind bislang noch nicht bekannt.

Balingen (ZAK): Fahrzeug in Scheibe eines Ladengeschäfts gefahren

Mutmaßlich ein Fahrfehler dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Freitagnachmittag sein, bei welchem der 81 Jahre alte Fahrer eines VW T-Cross in der Schömberger Straße von der Fahrbahn abkam und erheblichen Sachschaden verursachte. Der 81-Jährige befuhr gegen 16.20 Uhr die Schömberger Straße in Fahrtrichtung Rottweil. An der Kreuzung zum Bruckrain beschleunigte er nach Zeugenangaben sein Fahrzeug plötzlich stark und fuhr an einem an der dortigen roten Ampel verkehrsbedingt haltenden Fahrzeug zunächst rechts vorbei, wobei er den Gehweg befuhr und mit einem Metallgeländer kollidierte. Dies hatte zur Folge, dass der Pkw vom Geländer abgewiesen wurde und in die Schaufensterscheibe eines angrenzenden Ladengeschäfts krachte. Der Fahrer wurde hierbei nicht verletzt. Am Fahrzeug, welches nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 22.000 Euro. Der Sachschaden am Geländer wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Höhe des Schadens am Gebäude kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Schömberg (ZAK): Fallschirmspringerin bei Landung schwer verletzt

Eine Fallschirmspringerin hat sich am Freitag bei einer Landung unweit des Flugplatzes Rottweil-Zepfenhan bei Schörzingen schwere Verletzungen zugezogen. Die erfahrene 44-Jährige sprang gegen 13.45 Uhr mit weiteren Fallschirmspringern aus einem Flugzeug in mehreren Kilometern Höhe. Nachdem sich ihr Fallschirm ordnungsgemäß geöffnet hatte, versuchte sie im Anschluss in einem ausgewiesenen Bereich am Flugplatz zu landen. Da sie im Sinkflug mutmaßlich ihre Flughöhe falsch einschätzte, erlitt sie bei der Landung auf der Wiese schwere Verletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde sie zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

