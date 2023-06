POL-RT: Verkehrsunfall; Auf Baustelle randaliert

Polizeipräsidium Reutlingen

Wernau (ES): Unfall im Kreisverkehr

Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Kirchheimer Straße erlitten. Eine 78 Jahre alte Mercedes-Lenkerin befuhr kurz nach 8.30 Uhr die Kirchheimer Straße in Richtung Kirchheim. Im Kreisverkehr mit der Max-Eyth-Straße missachtete sie die Vorfahrt eines bereits darin befindlichen, 59 Jahre alten Radfahrers. Dieser stürzte infolge der Kollision zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro. (rn)

Rottenburg (TÜ): Auf Baustelle randaliert (Zeugenaufruf)

Unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt der Polizeiposten Rottenburg-Ergenzingen gegen einen Unbekannten, der zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Freitag, acht Uhr, auf einer Baustelle in der Wachtelstraße im Neubaugebiet Öchsner II randaliert hat. Der Täter soll mehrere Innenwände eines dortigen Rohbaus unter anderem mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert haben. Zudem soll er in einem unverschlossenen Baucontainer die darin befindlichen Sanitäranlagen beschädigt und den Container unter Wasser gesetzt haben. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 2.500 Euro beziffert. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07457 / 93801-0. (rn)

