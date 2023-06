Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zahlreiche Verkehrsunfälle, Fahrzeuge aufgebrochen, Einbrüche, Kleinere Brände

Reutlingen (ots)

Radfahrer zusammengestoßen

Zwei Radfahrer sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf einem Fuß- und Radweg parallel zur L378a verletzt worden. Ein 17- und ein Zwölfjähriger waren gegen 21.30 Uhr mit ihren Rädern auf dem leicht abschüssigen Weg von Reicheneck kommend in Richtung Rommelsbach unterwegs. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge verlor der 17-Jährige dabei das Gleichgewicht und prallte in die Seite des neben ihm fahrenden Radlers. Beide Fahrer, die keine Helme getragen hatten, stürzten zu Boden. Während der Zwölfjährige nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen davontrug, wurde der Jugendliche schwer verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. (rn)

Reutlingen (RT): Einbruch in Wohnhaus

In ein leerstehendes Wohnhaus in der Spessartstraße im Stadtteil Reicheneck ist im Zeitraum zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Donnerstag, 11.40 Uhr, eingebrochen worden. Unbekannter Täter verschaffte sich durch Einschlagen eines Fensters Zutritt in das Gebäude. Entwendet wurde nach aktuellem Erkenntnisstand nichts. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Zwiefalten (RT): Motorradfahrer gestürzt

Leichte Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall zugezogen, der sich am Donnerstagnachmittag auf der L245 ereignet hat. Ein 25-Jähriger befuhr gegen 15.20 Uhr mit seinem Motorrad der Marke Kawasaki die Landesstraße in Fahrrichtung Zwiefalten und kam in einer Linkskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, sodass er mit der Leitplanke kollidierte. Der Mann stürzte zu Boden und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. (jp)

Münsingen (RT): Unfall im Kreuzungsbereich

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Freitag in der Kreuzung Sternberg-/Hauffstraße ereignet hat. Ein 63-Jähriger befuhr gegen 3.40 Uhr mit seinem Opel die Hauffstraße in Richtung Goethestraße. An der Kreuzung mit der Sternbergstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden, 18 Jahre alten Audi-Lenker. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (rn)

Sonnenbühl (RT): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Robert-Bosch-Straße in Undingen ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. In der Zeit von 19.30 Uhr bis 9.30 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter vermutlich über ein gekipptes Fenster ins Innere ein. Dort brach er mehrere Schränke auf und durchwühlte das Mobiliar. Hierbei ließ der Einbrecher etwas Bargeld mitgehen. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Kirchheim (ES): Vorfahrt missachtet

Ein Schaden in Höhe von etwa 18.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Kirchheim entstanden. Eine 57-Jährige war kurz nach elf Uhr mit einem Renault Twingo auf der Bismarckstraße unterwegs und wollte die Kreuzung mit der vorfahrtsberechtigten Eichendorffstraße überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden BMW eines 67 Jahre alten Mannes. Der Wagen der Unfallverursacherin war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ms)

Owen (ES): Grünes Fahrzeug gesucht (Zeugenaufruf)

Nach dem bislang unbekannten Lenker eines dunkelgrünen VW fahndet derzeit die Kirchheimer Polizei. Der Unbekannte befuhr am Donnerstag, gegen 10.45 Uhr, die B 465, von Dettingen herkommend in Richtung Owen. Hierbei überholte er trotz Gegenverkehr ein Fahrzeug. Ein entgegenkommender, 61 Jahre alter Lenker eines VW T-Cross konnte nur durch ein Bremsmanöver einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Die Fahrzeuge streiften sich jedoch an der Fahrerseite. Ohne anzuhalten war der Unfallverursacher im Anschluss weitergefahren. Der Schaden an dem T-Cross wird auf 3.000 Euro geschätzt. Bei dem gesuchten Fahrzeug müsste es sich um einen pfauengrünen VW Golf Plus oder VW Touran handeln, bei dem unter anderem der linke Außenspiegel beschädigt sein müsste. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 07021/501-0 erbeten. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Anhänger aufgebrochen

Aus einem Firmenanhänger sind in den vergangenen Tagen über ein Dutzend Werkzeugkoffer entwendet worden. In der Zeit von Mittwoch, 16.30 Uhr, bis Freitag, 07.15 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter ein Schloss an dem Fahrzeug in der Echterdinger Gutenbergstraße auf. Im Anschluss nahm er 13 Koffer mit Werkzeugen des Herstellers Hilti im Wert von rund 5.000 Euro mit. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Rauchmelder und Hausbewohner verhindern Schlimmeres

Ein ausgelöster Rauchmelder und ein aufmerksamer Hausbewohner haben am Donnerstagabend in einem Wohnhaus im Waldheimweg Schlimmeres verhindert. Kurz vor 20.30 Uhr bemerkte der Bewohner einen ausgelösten Rauchmelder im Keller. Als er dort eine Rauchentwicklung an einer Pumpe feststellte, nahm er diese vom Netz. So konnte er einen Brand des mutmaßlich überhitzten Geräts verhindern. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften anrückte, lüftete den Keller. Verletzt wurde niemand. Auch der Rettungsdienst war vorsorglich vor Ort gekommen. Bis auf die Pumpe war kein weiterer Sachschaden entstanden. (rn)

Reichenbach (ES): Fahrradfahrerin gestürzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Schorndorfer Straße ereignet hat. Eine 26-Jährige wollte gegen 13.10 Uhr mit ihrem Fahrrad von der Straße auf den Gehweg fahren und kam hierbei alleinbeteiligt zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde die Leichtverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (jp)

Reichenbach (ES): Sturz aufgrund nasser Fahrbahn

Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Leintelstraße erlitten. Die 49-Jährige befuhr die Steinäckerstraße bergabwärts mit ihrem Fahrrad und kam am darauffolgenden Kreisverkehr bei nasser Fahrbahn vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt zu Fall. Hierdurch verletzte sich die Frau und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand augenscheinlich geringfügiger Sachschaden. (jp)

Wendlingen (ES): Fahrradfahrerin gestürzt

Ein Streifvorgang dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstagabend auf einem Radweg parallel zur K1219 ereignet hat. Eine 76-Jährige war gegen 18.20 Uhr mit ihrem Pedelec in Richtung Unterensingen unterwegs. Vor ihr fuhr zu dieser Zeit ein ebenfalls 76 Jahre alter Mann mit seinem Mountainbike. Die Frau streifte mit ihrem Vorderrad das Hinterrad des Mannes und kam in der Folge zu Fall. Dabei wurde die Seniorin so schwer verletzt, dass sie durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Am Pedelec der Frau entstanden augenscheinlich leichte Beschädigungen. (jp)

Oberboihingen (ES): Küchenbrand

In einem Wohnhaus im Fasanenweg sind am Donnerstagnachmittag eine Dunstabzugshaube sowie der darunter befindliche Herd in Brand geraten. Eine Bewohnerin vergaß vermutlich gegen 15.40 Uhr einen auf dem Herd befindlichen Topf, wodurch ein Brand entstand. Dieser konnte von der Frau jedoch selbstständig gelöscht werden. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr und Polizei konnten keine Flammen mehr feststellen. Die Bewohner mussten infolge der Rauchentwicklung das Gebäude für kurze Zeit verlassen. Das Wohnhaus war in der Folge wieder bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. (jp)

Tübingen (TÜ): Wer hatte grün? (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag, um 14.30 Uhr, an der Kreuzung Hölderlinstraße/Gmelinsraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Tübingen. Eine 83-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia befuhr die Hölderlinstraße in Richtung Rümelinstraße, während ein 78-Jähriger mit seinem VW Golf auf der Gmelinstraße die Hölderlinstraße überqueren wollte. Bei der Kollision der Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Unklar ist bislang, wer jeweils rot oder grün hatte. Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Unfalls machen können, werden gebeten, sich unter 07071/972-8660 zu melden. (ak)

Ammerbuch-Pfäffingen (TÜ): Auffahrunfall mit hohem Schaden

Ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls mit drei beteiligten Fahrzeugen am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 296 auf Höhe des Bahnübergangs. Ein 27-jähriger Fahrer eines Audi Q3, der gegen 19 Uhr von Entringen in Richtung Pfäffingen unterwegs war, bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende, 70-jährige Lenker eines Volvo an der auf Gelb umschaltenden Ampel anhielt und fuhr dem Vordermann ins Heck. Ein nachfolgender 33-Jähriger fuhr mit seinem Alfa Romeo anschließend noch auf den Audi auf. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der Audi und der Alfa Romeo mussten abgeschleppt werden. (ak)

Mössingen (TÜ): Unfall mit Rettungswagen

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich am Donnerstagnachmittag auf der B27 zugetragen. Eine 33 Jahre alte Fahrerin eines Renault Megane befuhr gegen 13.45 Uhr die Sebastiansweiler Straße und bog bei grüner Ampel nach links in die Bundesstraße ein. Hierbei übersah sie einen 23-jährigen Fahrer eines Rettungswagens der Marke Mercedes Benz, welcher mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Ampel bei Rot in Fahrtrichtung Tübingen überquerte. Bei der anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge kam es glücklicherweise zu keinen Verletzten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird in der Summe auf circa 45.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (jp)

Hechingen (ZAK): Geparkten Pkw angegangen

Auf Bargeld, einen Laptop und Bankkarten hatte es ein Unbekannter abgesehen, der diese von Mittwoch auf Donnerstag aus einem in der Ermelesstraße abgestellten Pkw gestohlen hat. Zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 17 Uhr, gelangte der Dieb auf noch unbekannte Weise ins Innere des im Bereich des Ärztehauses abgestellten BMW Cabrios und stahl die Wertgegenstände sowie das Bargeld. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

