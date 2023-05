Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Küchenbrand im 3. OG eines Mehrfamilienhauses

Mönchengladbach-Rheydt, 24.05.2023,05:30 Uhr, Nordstraße (ots)

Gegen 05:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus auf der Nordstraße gerufen. Diese Meldung bestätigte sich bereits auf der Anfahrt der Einsatzkräfte. Im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses drang Brandrauch aus einem geöffneten Fenster im 3. Obergeschoß. Umgehend wurde ein Trupp mit Pressluftatmer und C-Rohr zur Brandbekämpfung in die betroffene Wohnung geschickt. Weitere Einsatzkräfte kontrollierten die benachbarten Wohnungen und brachten die Bewohner durch den Treppenraum in Sicherheit. Diese wurden durch den Rettungsdienst betreut, blieben aber unverletzt. Der Treppenraum wurde durch den Einsatz eines Rauchschutzvorhanges in Kombination mit einem Hochleistungslüfter rauchfrei gehalten. Das Feuer konnte durch den vorgehenden Trupp schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen wurde die Brandwohnung zur Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben. Die übrigen Wohnungen blieben unbeschädigt und konnten an ihre Bewohner übergeben werden. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Nordstraße zwischen Bruckner Allee und Gartenstraße durch die Polizei gesperrt.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Kleineinsatzfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzt der Stadt Mönchengladbach sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter Brandoberinspektor Stephan Müller

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell