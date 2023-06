Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Größerer Polizeieinsatz; Einbrüche; Verkehrsunfälle; Brand

Reutlingen (ots)

Größerer Polizeieinsatz

Aufgrund einer psychisch auffälligen Person ist es am Mittwoch, ab etwa zwölf Uhr, im Ringelbachgebiet zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Ein in einem Mehrfamilienhaus wohnender Mann hatte zuvor im Internet gegenüber der Polizei wirre Drohungen ausgestoßen. Die Einsatzkräfte umstellten und betraten vorsorglich mit entsprechender Schutzausrüstung das Gebäude, wo sie den Mann widerstandslos in Gewahrsam nehmen konnten. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Mann wurde in eine Fachklinik gebracht. (rn)

Sonnenbühl (RT): Einbrecher in Willmandingen unterwegs (Zeugenaufruf)

Unbekannte sind von Dienstag auf Mittwoch in zwei Firmen und eine Bäckerei in der Melchinger Straße eingebrochen. Über die Türen bzw. Fenster verschafften sich die Täter zwischen 22 Uhr und vier Uhr gewaltsam Zutritt zum Inneren der Gebäude. Darin suchten sie nach Stehlenswertem und stießen dabei auf Bargeld, das sie mitgehen ließen. Der entstandene Sachschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch - insbesondere in der Melchinger Straße - verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 07129/92862-0 zu melden. (rn)

Ostfildern (ES): Auf stehendes Fahrzeug aufgefahren

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 10.300 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag auf der Rinnenbachstraße ereignet hat. Eine 23-Jährige war gegen 13.20 Uhr mit ihrem 3er BMW auf der Rinnenbachstraße vom Kreisverkehr herkommend, in Richtung Nellingen unterwegs, als es ihr, wie sie angab, schwindelig wurde. Dadurch übersah sie einen vorausfahrenden Honda Jazz eines 58-Jährigen und krachte diesem ins Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Honda noch auf einen davorstehenden Opel Astra einer 56-Jährigen aufgeschoben. Die Unfallverursacherin und der 58-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Während die BMW-Fahrerin vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde, war eine sofortige ärztliche Behandlung des Honda-Fahrers nicht notwendig. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, waren neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 12 Feuerwehrleuten vor Ort. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brand in Restaurant

Zu einem Brand in einem Restaurant in der Nikolaus-Otto-Straße sind die Einsatzkräfte am Mittwochmittag gerufen worden. Dort hatte kurz nach 13 Uhr eine Brandmeldeanlage ausgelöst, nachdem im Inneren einer Toilette aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen war. Die Feuerwehr löschte die Flammen, durch die ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (rn)

Tübingen (TÜ): Auffahrunfall

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind vermutlich die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochvormittag auf der B27 ereignet hat. Eine 62-Jährige war gegen 11.40 Uhr mit ihrem Smart E auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass ein vorausfahrender 58-Jähriger verkehrsbedingt abbremsen musste und krachte in das Heck seines Fiat 500. Hierauf kam sie mit ihrem Pkw in den Grünstreifen, wo sie einen Leitpfosten beschädigte. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde die verletzte Frau vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf insgesamt circa 18.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Fahrbahn nur halbseitig befahrbar, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. (jp)

Albstadt (ZAK): Seniorin verletzt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Dienstagnachmittag in der Straße Kirchengraben ereignet hat, sucht das Polizeirevier Albstadt. Den ersten Erkenntnissen zufolge hatte eine 81-Jährige zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr auf Höhe des Polizeipostens zu Fuß die Straße überquert. Auf dem gegenüberliegenden Gehweg kam es zum Zusammenstoß mit dem E-Scooter eines Unbekannten. Die Seniorin stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, Angaben zu dem etwa 12 - 13 Jahre alten E-Scooterfahrer mit braunen Haaren und beigefarbener Kleidung oder dessen mutmaßlichen Begleiter, der älter als der Junge gewesen sein und sich noch um die Verletzte gekümmert haben soll, sich unter Telefon 07432/955-0 zu melden. (rn)

