POL-GE: Falsche Lotterie-Mitarbeiter erbeuten Geld

Gelsenkirchen (ots)

Über die telefonische Nachricht eines vermeintlichen Lotteriegewinns freute sich zunächst am Montag, 5. Juni 2023, gegen 9.30 Uhr ein 58-jähriger Gelsenkirchener. Die unbekannte Frauenstimme am Telefon gratulierte dem Lottospieler und wies ihn darauf hin, dass er für seinen Gewinn Gebühren zu entrichten habe. Diese Gebühren müsse der Gelsenkirchener mit "Google Play"-Karten bezahlen. Um seinen Gewinn entgegenzunehmen, kaufte der Gelsenkirchener für einen hohen dreistelligen Betrag Google-Playkarten und übermittelte im Anschluss die dazugehörigen Nummern für die Karten telefonisch an die Unbekannte. Kurze Zeit später rief die unbekannte Frau erneut an und versuchte dem 58-Jährigen zu vermitteln, dass sich sein Gewinn erhöht habe und dafür auch eine Erhöhung der Gebühren einhergehe. Dieses Verhalten kam dem Mann verdächtig vor und er nahm Kontakt zur Polizei auf, um Anzeige zu erstatten. Die Polizei weist im Zuge dieses Sachverhalts auf den sensiblen Umgang mit persönlichen Daten und Finanzmitteln hin. Klären Sie Ihre Eltern, Großeltern und auch Bekannte daher immer über die Gefahren im digitalen Raum und am Telefon auf.

