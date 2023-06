Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streit an Waschanlage - Mann schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein Streit nach einer Fahrt durch eine Waschstraße in Erle hat für einen 47-Jährigen am Montagnachmittag, 5. Juni 2023, mit schweren Verletzungen geendet. Nachdem der Gelsenkirchener gegen 17 Uhr sein Fahrzeug in der Anlage an der Cranger Straße hatte reinigen lassen, beschwerte er sich bei einem 41 Jahre alten Mitarbeiter über die mangelhafte Reinigung. Daraus entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit zwischen den Männern, in dessen Verlauf der Waschstraßen-Angestellte den 47-Jährigen mit dem Strahl eines Hochdruckreinigers traf und schwer verletzte. Der Gelsenkirchener wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und gegen den 41-jährigen Mann aus Gladbeck ein Strafverfahren wegen schwerer Körperverletzung eingeleitet.

