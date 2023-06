Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tritte an Bushaltestelle

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein 54-Jähriger in Buer am Montag, 5. Juni 2023, von einer bislang unbekannten Person wiederholt getreten wurde. Um 19.20 Uhr hielt sich der Gelsenkirchener an der Bushaltestelle am Goldbergplatz auf. Dort ging ihn der unbekannte Mann zunächst verbal an, anschließend trat er den 54-Jährigen mehrfach. Dann rannte der Unbekannte davon.

Der tatverdächtige Mann war etwa 1,80 bis 2 Meter groß und hatte einen Bart. Er trug eine schwarze Sonnenbrille, ein schwarzes T-Shirt, eine hellblaue oder graue Jeans sowie schwarze Schuhe.

Zeugen, die die Situation mitbekommen haben oder die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der 0209 365 7512 beim Kriminalkommissariat 15 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell