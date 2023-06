POL-GE: Warnung: Falscher Hotline-Mitarbeiter erbeutet Bargeld

Gelsenkirchen (ots) - Am frühen Samstagmorgen, 3. Juni 2023, kam es an und in einem Kiosk in der Neustadt zu Provokationen und einer anschließenden handfesten Auseinandersetzung. Gegen 2 Uhr gerieten ein 18-Jähriger sowie eine vierköpfige Gruppe Jugendlicher in der Straße Wiehagen zunächst verbal aneinander, sowohl am Kiosk als auch anschließend in den Verkaufsräumen selbst. Kurze Zeit später kam es dann auch zu wechselseitigen Tritten und Schlägen innerhalb des ...

