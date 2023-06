Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto prallt gegen Laterne - Polizei findet flüchtigen Fahrer

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer Kollision mit einer Straßenlaterne und anschließender Unfallflucht in Scholven hat die Polizei am frühen Samstagmorgen, 3. Juni 2023, ein Strafverfahren gegen einen 36-jährigen Autofahrer eingeleitet. Ein Zeuge hatte den Unfall an der Feldhauser Straße, bei dem der Wagen von der Straße abkam und mit der Laterne kollidierte, um 5.33 Uhr beobachtet und die Polizei informiert. Die traf den Gelsenkirchener und sein Fahrzeug kurz darauf auf einem Garagenhof noch in derselben Straße an. Der leicht verletzte Mann räumte den Unfall ein und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da der 36-Jährige angab, Alkohol und Drogen konsumiert zu haben und ein freiwilliger Atemalkoholtest positiv ausfiel, entnahm ihm ein Arzt mehrere Blutproben. Polizisten stellten seinen Führerschein sicher, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

