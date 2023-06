POL-GE: Drei Verletzte bei Auseinandersetzung in Schalke

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht nach einem Raub am S-Bahnhof in Rotthausen am Samstag, 3. Juni 2023, Zeugen des Vorfalls. Ein 26-jähriger Gelsenkirchener saß gegen 19.45 Uhr wartend an dem Bahnhof auf der Chaudronstraße, als er unvermittelt von einem Unbekannten körperlich angegangen wurde. Nach kurzer Benommenheit bemerkte der Gelsenkirchener, dass sein Mobiltelefon entwendet wurde und der Tatverdächtige in ...

