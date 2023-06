POL-GE: Zwei Ingewahrsamnahmen nach Angriff auf Polizeibeamte

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls am Dienstag, 30. Mai 2023, in Erle. Eine 38-jährige Gelsenkirchenerin fuhr mit ihrem Auto gegen 14 Uhr auf der Straße Hedwigplatz in Richtung Erigasse. Eine 33-jährige Gelsenkirchenerin fuhr zeitgleich mit ihrem Auto in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Hausnummer 1 kam es auf der Erigasse zur Kollision der beiden Fahrzeuge, die dadurch ...

