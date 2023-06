Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletztes zweijähriges Kind nach Zusammenstoß mit E-Scooter

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 02.06.2023 gegen 19:55 Uhr befand sich ein zweijähriges Kind zusammen mit seiner Mutter auf dem Heinrich-König-Platz in der Gelsenkirchener Altstadt. In diesem, für den Fußgängerverkehr bestimmten Bereich, wurde das Kind von einem Miet-E-Scooter erfasst, der nach Zeugenangaben mit hoher Geschwindigkeit durch den Fußgängerbereich fuhr. Das Kind schlug, nachdem es durch den Zusammenprall von den Füßen gerissen wurde, auf dem Kopf auf und verletzte sich hierdurch so sehr, dass es mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gefahren werden musste. Dort wurde es stationär aufgenommen. Die Fahrerin des Miet-Rollers blieb kurz an der Örtlichkeit stehen und sprach mit der Mutter des verletzten Kindes, bevor sie, ohne ihre Personalien anzugeben, fußläufig von der Örtlichkeit flüchtete und den Mietroller zurück ließ. Dieser wurde durch die Polizei sichergestellt.

Das Mädchen wird wie folgt beschrieben:

- 12-14 Jahre alt - schwarze Haare - ca. 160 cm groß - schwarze Hose - schwarze Sportjacke mit gelber Aufschrift

Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls, die Angaben zu dem flüchtigen Mädchen machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-2160 (Leitstelle) oder 0209/365-6200 (Verkehrskommissariat).

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell