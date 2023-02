POL-LDK: + Autos brennen am Herborner Gutshof + Unfallflucht in Rodenroth + Unfall auf der B 255 bei Niederweidbach + In Drogeriemarkt in Erda eingestiegen +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Herborn: Autos brennen am Gutshof -

Heute Nacht brannten auf dem Parkplatz des Gutshof-Hotels drei Pkw. Die Feuerwehr rückte gegen 00.30 Uhr aus und löschte den Brand. Nach ersten Erkenntnissen ging das Feuer von einer dort geparkten Mercedes E-Klasse aus. Der Brand griff anschließend auf zwei neben der E-Kasse geparkte Fahrzeuge über. Der Brandschaden liegt nach einer ersten Schätzung bei mindestens 100.000 Euro. Genaue Angaben zur Brandursache können momentan nicht gemacht werden. Die Polizei schließt vorsätzliche Inbrandsetzung nicht aus und sucht Zeugen: Wem sind gegen Mitternacht auf dem Parkplatz des Gutshof-Hotels Personen aufgefallen? Wer hat sonst dort in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Greifenstein-Rodenroth: Mülltonnen überfahren und abgehauen -

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagabend in der Greifensteiner Straße, bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Gegen 20.15 Uhr war der flüchtige Unfallfahrer mit seinem Wagen von Holzhausen kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs. In einer Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei auf dem Gehweg abgestellte Mülltonnen. Ohne sich um den rund 200 Euro teuren Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer davon. Zeugen, die Angaben zu dem Flüchtigen oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Bischoffen - B 255: Linksabbieger übersieht Audi -

Eine Leichtverletzte und zwei demolierte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Zusammenstoßes gestern Morgen auf der Bundesstraße 255 bei Niederweidbach. Gegen 07.45 Uhr wollte ein Fordfahrer von Niederweidbach kommend nach links in Richtung Herborn einbiegen. Hierbei übersah der 66-jährige Biebertaler einen von der Zollbuche herannahenden Audi. Die 25-jährige Audifahrerin konnte weder bremsen noch ausweichen und prallte in den Ford. Der Unfallfahrer blieb unverletzt, seine in Lohra lebende Unfallgegnerin klagte an der Unfallstelle über Kopf- und Schulterschmerzen. Der A3 war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Blechschäden summieren sich auf rund 38.000 Euro.

Hohenahr-Erda: In Drogeriemarkt eingestiegen -

Ein Drogeriemarkt im Gewerbegebiet Erda rücke heute in den frühen Morgenstunden in den Fokus unbekannter Einbrecher. Gegen 02.45 Uhr lösten die Täter durch ihren Einbruch die Alarmanlage aus. Bis zum Eintreffen der Polizei hatten die Diebe ein Büro durchwühlt, eine bisher nicht bekannte Menge an Zigaretten mitgehenlassen und waren anschließend geflohen. Die Einbruchschäden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro. Die Polizei in Herborn bittet Zeugen, die die Einbrecher heute Morgen beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang im Gewerbegebiet Personen oder Fahrzeuge auffielen, sich unter Tel.: (02772) 47050 zu melden.

