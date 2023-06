Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstagabend, 25. Mai 2023, gaben sich vier unbekannte Männer als Polizisten aus, hielten ein Auto an und raubten einem 21-jährigen und einem 49-jährigen Mann Bargeld. Die Polizei Gelsenkirchen berichtete über diesen Vorfall in einer Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5518225

Ermittlungen ergaben, dass einer der unbekannten Täter einige Tage zuvor bereits von einer Videokamera in einem Geschäft aufgezeichnet wurde. Das Amtsgericht Essen hat nun die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Sachdienliche Hinweise zu der abgebildeten Person bitte unter der Rufnummer 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache. Die Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/107034

