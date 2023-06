Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall in Erle - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls am Dienstag, 30. Mai 2023, in Erle. Eine 38-jährige Gelsenkirchenerin fuhr mit ihrem Auto gegen 14 Uhr auf der Straße Hedwigplatz in Richtung Erigasse. Eine 33-jährige Gelsenkirchenerin fuhr zeitgleich mit ihrem Auto in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Hausnummer 1 kam es auf der Erigasse zur Kollision der beiden Fahrzeuge, die dadurch beschädigt wurden. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6244 oder bei der Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell