LPI-J: Fahrzeug nicht gesichert

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Wie Donnertagmittag bekannt wurde, waren Langfinger am Dienstagabend in der Daimler-Benz-Straße in Sulza am Werk. Vermutlich drei Unbekannte begaben sich widerrechtlich auf ein umfriedetes Firmengelände. Von diesem entwendeten sie in der Folge mehrerer Palletten, beladen mit Waren. Diese verluden die Täter sodann in einen Transporter und entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Beute hat einen mittleren vierstelligen Wert. Die Ermittlungen ...

mehr