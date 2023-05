Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dubiose Bauarbeiter unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Bad Klosterlausnitz waren am Donnerstag recht dubiose Bauarbeiter unterwegs. Die zwei Männer (61 und 22 Jahre) boten Dienstleistungen an. Jedoch verlangten sie nach den durchgeführten Arbeiten einen übertriebenen Preis, welcher vorab so nicht kommuniziert wurde. Dies missfiel einem 80-Jährigen, welcher daraufhin die Polizei Saale-Holzland informierte. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich sodann heraus, dass die zwei Männer reisende Handwerker sind und Haustürgeschäfte, ohne tatsächlichen Vertrag, anbieten. Hierfür verlangen diese dann überteuerte Preise. Somit wurde eine Anzeige wegen Betruges gefertigt.

