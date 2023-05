Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Unfälle mit Verletzten am Morgen

Jena (ots)

Innerhalb von knapp zwei Stunden ereigneten sich in der Naumburger Straße zwei Verkehrsunfälle, wobei jeweils Personen verletzt wurden. Kurz 06:30 Uhr befuhren vier Fahrzeuge die Naumburger Straße in Richtung Zentrum. Ein 59-jähirger Fahrer eines Pkw VW wollte sodann verbotswidrig nach links abbiegen. Die dahinter Fahrende 39-Jährige schaffte es ihren Pkw Opel rechtzeitig zu Stehen zu bekommen. Jedoch gelang dies einem 59-jährigen Fahrer eines Pkw Nissan nicht, sodass dieser einen Kettenreaktion auslöste. Ebenso fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Pkw VW auf den Nissan auf. Zwei Personen verletzten sich hierbei leicht, zwei Fahrzeuge mussten indes abgeschleppt werden. Kurz vor halb Neun ereignete sich der zweite Unfall, nur wenige Meter entfernt. Ein 48-jähriger Kradfahrer befuhr die Naumburger Straße stadteinwärts. An der Kreuzung Egelsee wollte eine 53-jährige Fahrerin eines Pkw VW, welche aus Richtung Dornburger Straße kam, nach links auf die Naumburger Straße abbiegen. Das der Fahrtrichtungsanzeiger nach rechts des Krades noch angeschaltet war, ging die Frau von einem Abbiegevorhaben der BMW aus. In der Folge fuhr die Frau in den Kreuzungsbereich und es kam zum Unfall. Hierbei verletzte sie sich leicht, das Krad musste abgeschleppt werden.

