Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.02.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld-Geddelsbach: Fahrzeug aufgebrochen und weiteres beschädigt - Zeugen gesucht Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Pkw auf und beschädigten ein weiteres Auto. Zwischen 17 Uhr und 6.15 Uhr begaben sich die Täter zu den Autos, die auf dem Parkplatz in der Untere Brettachtalstraße geparkt waren. Bei einem DACIA schlugen sie eine Fahrzeugscheibe ein und durchwühlten anschließend das Innere des Wagens. Bei einem weiteren Pkw schlugen sie das Kennzeichen ab und verursachten so Sachschaden. Das Polizeirevier Öhringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Öhringen: Sachbeschädigung an einem geparkten Auto - Zeugen gesucht Circa 1.000 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte mutwillig an einem in Öhringen geparkten Pkw. Zwischen vergangener Woche Freitag und dieser Woche Dienstag machten sich die Täter an dem in der Konrad-Maisch-Straße geparkten Opel zu schaffen und zerkratzten die Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand. Der Tatzeitraum liegt nach derzeitigem Kenntnisstand zwischen 17 Uhr und 7.15 Uhr. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 in Verbindung zu setzen.

Forchtenberg: Fahrzeug übersehen - Person schwer verletzt Eine schwer verletzte Person und rund 15.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstag bei Forchtenberg. Gegen 7 Uhr war eine 18-Jährige mit ihrer Mercedes C-Klasse auf der Landesstraße 1050 von Sindringen kommend unterwegs und bog an der dortigen Einmündung auf die Landesstraße 1045 ein. Hierbei übersah sie vermutlich eine bereits auf der L1045 fahrenden und bevorrechtigten 27-Jährige in ihrem Opel Corsa. Beide Fahrzeuge prallten im Einmündungsbereich zusammen. Durch den Unfall erlitt die 27-Jährige schwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Ingelfingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht Eine bisher unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug am Montag einen Pkw in Ingelfingen und flüchtete anschließend. Zwischen 7.50 Uhr und 17.30 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den in der Keltenstraße auf einem Firmenparkplatz geparkten VW Passat. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Niedernhall: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht Eine bisher unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug am vergangenen Wochenende einen Pkw in Niedernhall und flüchtete anschließend. Zwischen Samstag gegen 19 Uhr und Sonntag gegen 17 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den im Brückenwiesenweg auf dem Parkplatz eines Sportheims geparkten Opel Astra. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell