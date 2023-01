POL-SE: Pinneberg - Trickdiebstahl durch falschen Mitarbeiter der Stadtwerke

Bad Segeberg (ots) - Am späten Mittwochnachmittag, den 18.01.2023, ist es in der Straße "Große Twiete" in Tangstedt zum Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen die Täter zwischen 17:20 und 17:55 Uhr in das Wohnhaus ein, durchsuchten die Räume und entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht Zeugen, die in der Nähe des Tatortes ...

