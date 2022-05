POL-PDNR: Betzdorf - Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Rheinbreitbach, Rolandsecker Weg (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstag, den 21.05.2022 und Montag, den 23.05.2022 entwendeten Unbekannte ein schwarzes Quad im Rolandsecker Weg in Rheinbreitbach. Am Fahrzeug war das amtliche Kennzeichen NR-WI 97 angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Linz am Rhein entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der ...

