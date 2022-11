Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an abgestellten Kraftrad

Hildesheim (ots)

Sehlem (web) - In der Zeit von Freitag 11.11.2022 - 16:00 Uhr bis zum Sonntag 13.11.2022 - 14:30 Uhr wurde in Sehlem, Sehlemer Hauptstraße 45 ein dort abgestelltes Kraftrad der Marke Suzuki beschädigt. Aufgrund der vorgefundenen Schäden am Tank und der Verkleidung ist davon auszugehen, dass der unbekannte Täter mehrfach mit einem Gegenstand auf das Kraftrad eingeschlagen hat. Der Schaden am Motorrad wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) zu melden.

