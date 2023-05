LPI-J: Im Vollrausch aufgefallen

Weimar (ots) - Am 04.05.2023 gegen 19:10 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw VW Passat die B 7 aus Weimar kommend in Richtung Umpferstedt. Plötzlich wurde er von einem hinter ihm fahrenden Motorradfahrer trotz Überholverbot und ohne freie Sicht auf den Gegenverkehr überholt. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer musste stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Der Kradfahrer bog an der Krezung B 7 / B 87 nach links in Richtung Mellingen ab, missachtete das Stoppschild, so ...

mehr