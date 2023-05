LPI-J: Erwischt

Jena (ots) - Trotz bestehendem Hausverbots begab sich am Donnerstagvormittag eine 36-Jährige auf ein umfriedetes Grundstück in der Closewitzer Straße. Hier fiel sie derart negativ auf, dass ein Anwohner die Polizei informierte. Diese konnten der Frau habhaft werden, welche stattliche 3,2 Promille Alkohol intus hatte. Im Zusammenwirken mit dem Rettungsdient wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Überdies erfolgte eine Anzeigenfertigung. Rückfragen bitte an: ...

