Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz gegenüber der Sparkasse in Alfeld - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (bue) - Am 21.05.2023, im Zeitraum von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr, kommt es auf dem Parkplatz gegenüber der Sparkasse in Alfeld, hierbei handelt es sich um die postalische Anschrift Walter-Gropius-Ring 6 in 31061 Alfeld, zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen fährt ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw beim Ein- oder Ausparken gegen den rückwärts in einer Parkbucht abgestellten braunen Mazda CX 5 der Geschädigten. Personen die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-91160) in Verbindung zu setzen.

