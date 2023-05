Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Motorradkontrollen am Weinberg und am Roten Berg

Hildesheim (ots)

DIEKHOLZEN, BOCKENEM (wun). Bei bestem Motorradwetter führte die Spezialisierte Kontrollgruppe Krad heute, am 21.05.2023, eine Motorradkontrolle durch.

Am Weinberg sowie am Roten Berg wurden insgesamt 47 Motorradfahrende und ihre Maschinen kontrolliert. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Gruppe der "sportlichen Motorradfahrenden" gelegt, welche durch Umbauten an ihren Fahrzeugen oder durch ihr risikofreudiges Fahrverhalten auffielen. Im Fokus lag außerdem das Verursachen von unnötigem Lärm, wodurch sich die Anwohner der umliegenden Dörfer regelmäßig in ihrer Ruhe gestört fühlen.

Überwiegend konnten es die Mitglieder der Kontrollgruppe bei präventiven Gesprächen belassen. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Sensibilisierung hinsichtlich der Lärmbelästigungen und der Verkehrssicherheit. In 13 Fällen wurden jedoch wegen verschiedener Verstöße Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Davon wurde an drei Motorrädern ein Erlöschen der Betriebserlaubnis festgestellt.

Weitere gleichgelagerte Kontrollen sind für die laufende Motorradsaison vorgesehen.

