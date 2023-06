POL-GE: Versuchter Raub auf dem Weg zur Turnhalle

Gelsenkirchen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit fünf Verletzten kam es am Montag, 5. Juni 2023, in Schalke. Ein 18-jähriger Solinger fuhr gegen 22 Uhr mit seinem Auto auf der Overwegstraße in Richtung Grothusstraße. Zunächst beabsichtigte er links in die Gewerkenstraße abzubiegen, entschied sich dann um und wollte schließlich rechts in die Gewerkenstraße einbiegen. Zeitgleich fuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus ...

mehr