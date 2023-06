Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gebäudebrand in Kirchheim; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES): Gebäudebrand mit hohem Schaden

Beim Brand eines Wohnhauses in Kirchheim ist am Dienstagnachmittag ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von 200.000 Euro entstanden. Gegen 14 Uhr war der Brand in dem dreistöckigen Gebäude in der Plochinger Straße gemeldet worden, worauf die Kirchheimer Feuerwehr mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften der Abteilungen Stadtmitte, Ödlingen, Jesingen und Nabern dem Feuer zu Leibe rückte. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass der Dachstuhl komplett zerstört wurde. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich vor Ort.

Das Gebäude ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Sieben Bewohner wurden von der Stadt Kirchheim anderweitig untergebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass ein von Hausbewohnern im Freien entfachtes und außer Kontrolle geratenes Feuer auf das Gebäude übergegriffen und sich schließlich auf den gesamten Dachstuhl ausgebreitet hatte. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. (ak)

Nürtingen (ES): Pkw contra Fahrrad

Nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen hat sich eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag im Stadtteil Raidwangen zugezogen. Eine 75 Jahre alte Mercedes-Fahrerin befuhr gegen 11.30 Uhr die Großbettlinger Straße in Richtung Neckarhäuser Straße. An der Kreuzung zur Talstraße kam es zum Zusammenstoß mit einer 84-jährigen Fahrradfahrerin, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Kreuzungsbereich befand. Die Radfahrerin stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst wurde nicht benötigt. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. (jp)

Tübingen (TÜ): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht unter Telefon 07071/972-8660 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag auf der Westbahnhofkreuzung ereignet hat. Ein 31-Jähriger war kurz nach 11.30 Uhr mit einem Seat auf der Westbahnhofstraße vom Bahnhof herkommend unterwegs und wollte die B 296 geradeaus überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem BMW einer 23 Jahre alten Frau, die von der Innenstadt herkommend nach links auf die B 296 in Richtung Schlossbergtunnel abbiegen wollte. Beide Beteiligte gaben an, bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 20.000 Euro. (ms)

Tübingen (TÜ): Radfahrerin gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine 67 Jahre alte Frau bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad am Dienstagmittag in der Bachgasse erlitten. Kurz nach 13.30 Uhr war die Frau in der Bachgasse unterwegs. Im Bereich einer dortigen Baustelle musste sie mit ihrem Fahrrad auf den Fußgängerweg wechseln. Dabei touchierte sie derart den Bordstein, dass sie stürzte. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rn)

Balingen (ZAK): Pedelec-Fahrer schwer gestürzt

Beim Überfahren eines Bordsteins ist ein Pedelec-Fahrer am Dienstagmorgen in der Straße Schrötenen gestürzt. Der 71-Jährige war gegen 8.40 Uhr mit seinem Pedelec aus Richtung Frommern kommend in Richtung Kreisverkehr Wasserwiesen unterwegs, als er beim Überfahren eines Bordsteins die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. Der Senior, der keinen Helm getragen hatte, wurde bei dem Sturz so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. (cw)

