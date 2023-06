Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle; Fahrzeugrennen; Einbrüche; Brand

Reutlingen (ots)

Pliezhausen (RT): Auffahrunfall aufgrund gestürzter Radlerin

Ein Auffahrunfall hat sich am Montagnachmittag auf der B 297 ereignet, nachdem eine Radlerin zu Fall gekommen war. Gegen 16 Uhr war eine 60 Jahre alte Frau mit ihrem E-Bike auf dem Radweg entlang der Bundesstraße von Mittelstadt herkommend unterwegs. Kurz vor der Einmündung Untere Bachstraße in Pliezhausen fuhr sie nach derzeitigem Kenntnisstand gegen eine Bordsteinkante, geriet ins Straucheln und stürzte auf die Fahrbahn. Eine 54-jährige VW-Lenkerin erkannte dies glücklicherweise rechtzeitig und konnte mit ihrem Passat abbremsen. Einem ihr nachfolgenden Seatfahrer reichte es nicht mehr anzuhalten und krachte mit seinem Ibiza ins Heck des VW. Hierbei zog sich die 54-Jährige leichte Verletzungen zu. Glücklicherweise benötigten weder sie, noch die gestürzte und ebenfalls leicht verletzte Radfahrerin sofortige ärztliche Hilfe. Der VW Passat war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an den drei Fahrzeugen beträgt etwa 6.000 Euro. (ms)

Bad Urach (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind vermutlich die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag auf der B28 ereignet hat. Ein 30-Jähriger war gegen 11.50 Uhr mit seinem 3er BMW auf der Bundesstraße von Metzingen kommend in Richtung Bad Urach unterwegs. Zu spät erkannte er einen vorausfahrenden 23-jährigen Fahrer eines VW Polo und krachte in dessen Heck. Durch den Aufprall wurde dieser auf einen davor befindlichen 57-Jährigen mit seinem Wohnmobil der Marke Fiat aufgeschoben. Der BMW sowie VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf insgesamt circa 11.000 Euro geschätzt. (jp)

Deizisau (ES): Mutmaßliches Fahrzeugrennen auf der B10

Wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen die Fahrer zweier Pkw, die am Montagabend, gegen 20.30 Uhr, auf der B10 aufgefallen sind. Auf Höhe eines Fahrradgeschäfts fuhren ein grauer Mercedes und ein schwarzer Mercedes nebeneinander auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Ulm. Nachdem sie ihre Fahrzeuge zunächst heruntergebremst hatten, beschleunigten sie diese stark. Anschließend setzten sie ihre Fahrt unter Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und mehrfachen Fahrstreifenwechseln fort. Während der graue Mercedes und dessen 28 Jahre alter Fahrer nach der Anschlussstelle Reichenbach angehalten und kontrolliert werden konnten, fuhr der schwarze Mercedes davon. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer war es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gekommen. Der 28-Jährige wird dementsprechend bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Die Ermittlungen zu dem zweiten Fahrzeug dauern an. (rn)

Baltmannsweiler (ES): Rasender Motorradfahrer aus dem Verkehr gezogen

Einen rasenden Motorradfahrer musste eine Zivilstreife des Polizeireviers Esslingen am Montagnachmittag aus dem Verkehr ziehen. Der Biker fiel den Beamten gegen 14.45 Uhr auf der L 1150 auf, da er mit seiner Maschine mit hoher Geschwindigkeit über die Kreuzung Weißer Stein von Esslingen herkommend in Richtung Baltmannsweiler fuhr. Der Zivilstreife gelang es, obwohl sie knapp 200 km/h fuhr, zunächst nicht, auf den Motorradfahrer aufzuschließen. In Baltmannsweiler hatten die Polizisten wieder Sichtkontakt, wo er mit etwa 120 km/h durch die Ortschaft fuhr. An einem Kreisverkehr am Ortsende hielt der 25-jährige Suzuki-Lenker schließlich an und konnte von der Polizei kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer einen 14 Jahre alten Sozius mit dabeihatte. Beide hatten keine passende Schutzkleidung getragen. Sie trugen lediglich kurze Hosen, T-Shirts und einen Helm. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde seine Maschine beschlagnahmt. Der Biker konnte bislang keinen Führerschein vorweisen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. (ms)

Kirchheim (ES): Zweiradlenker schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Zweiradlenker bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag zugezogen. Ein 35-Jähriger wollte kurz vor 16 Uhr mit einem VW Golf von der Bissinger Straße nach links auf die Neue Straße abbiegen. Hierbei musste er zunächst einem von links kommenden Fahrzeug die Vorfahrt gewähren. Anschließend bog der Golffahrer ab und übersah einen dahinterfahrenden, 27-Jährigen auf seinem Leichtkraftrad. Durch die Kollision zog sich der 27-Jährige schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppwagen abtransportiert werden. (ms)

Denkendorf (ES): Vorfahrt missachtet

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Kleinkraftrad-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Denkendorf erlitten. Eine 78-Jährige befuhr kurz nach 15.30 Uhr mit einer Mercedes-Benz C-Klasse die Mühlhaldenstraße von der Esslinger Straße herkommend. An der Einmündung der Südstraße nahm sie der von rechts kommenden, 18 Jahre alten Zweiradlenkerin die Vorfahrt. Durch die Kollision verletzte sich die junge Frau und musste vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 8.000 Euro geschätzt. (ms)

Mössingen (TÜ): In Firma eingebrochen

In ein Firmengebäude in der Robert-Bosch-Straße sind Unbekannte am frühen Dienstagmorgen eingebrochen. Der derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge verschafften sich vermutlich zwei Einbrecher gegen 0.30 Uhr über eine Türe gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Dort suchten sie in Büroräumen nach Stehlenswertem. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Mössingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rottenburg (TÜ): Hochwertige Fahrräder gestohlen (Zeugenaufruf)

Vier Fahrräder im Wert von rund 35.000 Euro hat ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag im Wielandweg gestohlen. Zwischen 23.45 Uhr und 7.30 Uhr gelangte der Täter über einen Zaun auf ein dortiges Grundstück und entwendete die Fahrräder aus der Garage. Diese dürften im Anschluss mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Zeugen, die insbesondere in der Nacht zum Dienstag auffällige Personen bemerkt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottenburg unter Telefon 07472/9801-0 zu melden. (rn)

Grosselfingen (ZAK): Häcksler in Brand geraten

Ein Häcksler ist am Montagnachmittag in einer Entsorgungsfirma in der Gewerbestraße aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Gegen 16.45 Uhr ging ein Brandmeldealarm bei der Integrierten Leitstelle des Zollernalbkreises ein, worauf die Rettungskräfte zu der Firma ausrückten. Bis zum Eintreffen von Feuerwehr und Polizei hatten Mitarbeiter den brennenden Häcksler bereits auf den Hof gebracht, wo er rasch gelöscht werden konnte. Der Schaden an dem Gerät dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Es wurde niemand verletzt. Gebäudeschaden ist ersten Erkenntnissen nach keiner entstanden. (ms)

