Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Autowerkstatt; Maschine in Brand geraten; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

In Autowerkstatt eingebrochen

In eine Autowerkstatt in der Talstraße ist von Samstag, 18.55 Uhr, auf Sonntag, 21 Uhr, eingebrochen worden. Über ein beschädigtes Fenster verschaffte sich der Unbekannte Zutritt zur Werkstatt. Dort brach er eine Tür auf und entwendete aus einer Kasse Bargeld. Der angerichtete Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro dürfte den Wert des Diebesguts um ein Vielfaches überschreiten. Der Polizeiposten Reutlingen-West ermittelt. (rn)

Reichenbach/Fils (ES): Fußgänger übersehen

Mit leichten Verletzungen musste eine 39 Jahre alte Fußgängerin nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in die Klinik gebracht werden. Ein 50-Jähriger war gegen 8.10 Uhr mit seinem Alfa Romeo auf der Ulmer Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Bismarckstraße einbiegen. Dabei übersah er die Frau, welche die Fahrbahn querte und erfasste sie, sodass sie zu Boden stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Am Pkw ist augenscheinlich kein Sachschaden entstanden. (jp)

Esslingen (ES): Fahrradfahrerin gestürzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Montagmittag auf dem Pfostenackerweg ereignet hat. Eine 31-Jährige befuhr gegen 12.50 Uhr mit ihrem Fahrrad einen Radweg an der Einmündung zum Narzissenweg und kam vermutlich aufgrund einer Bodenwelle alleinbeteiligt zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden am Fahrrad kann aktuell noch nicht beziffert werden. (jp)

Rottenburg (TÜ): Maschine in Brand geraten

Zu einem Brand in einer Firma in der Industriestraße sind am Montagvormittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Kurz nach elf Uhr waren die Rettungskräfte alarmiert worden, nachdem eine Maschine offenbar infolge eines technischen Defekts in Brand geraten war. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften angerückt war, kümmerte sich um den Brand und belüftete anschließend das Gebäude. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rn)

Dotternhausen (ZAK): Verkehrsbehinderungen nach Unfall auf der Bundesstraße

Eine medizinische Ursache ist den verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag auf der B27 in Dotternhausen ereignet hat. Ein 58-Jähriger war gegen 11.40 Uhr mit seinem Sattelzug Scania auf der Bundesstraße von Balingen in Richtung Schömberg unterwegs. Unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich zur Dormettinger Strraße in Dotternhausen verlor er aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug, konnte aber noch anhalten. Allerdings rollte sein Sattelzug aufgrund des Gefälles zurück. Eine hinter dem Lkw fahrende, 57 Jahre alte Fahrerin eines Audi Q5 erkannte die Situation und versuchte durch rückwärtsfahren und ausweichen eine Kollision zu verhindern. Ein 56-Jähriger, der mit seinem Lkw MAN hinter dem Audi fuhr konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte in die Beifahrerseite des Audi. Zeitgleich kam es zur Kollision mit dem rückwärtsrollenden Sattelzug auf der Fahrerseite des Audi. Nachfolgende wurden beide Fahrzeuge auf einen hinter dem MAN fahrenden VW Transporter eines 32-Jährigen aufgeschoben. Die Fahrerin des Audi und ihr 23 Jahre alter Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Sattelzugs wurde nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle ebenfalls mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Ein vorsorglich zur Unfallstelle georderter Rettungshubschrauber musste nicht eingesetzt werden. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehr als 25.000 Euro belaufen. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es bis etwa 14 Uhr zur Verkehrsbehinderungen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell