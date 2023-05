Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei stellt Fahrraddieb

Mönchengladbach (ots)

Dank des Hinweises eines Zeugen hat die Polizei am Montag, 29. Mai, um 12.50 Uhr an der Wilhelm-Deling-Straße in Hardterbroich-Pesch einen 26-jährigen mutmaßlichen Fahrraddieb gestellt.

Ein aufmerksamer Anwohner beobachtete vom Fenster seiner Wohnung aus, wie der 26-Jährige sich an der Grafenstraße in verdächtiger Weise an zwei abgestellten Fahrrädern zu schaffen machte und verständigte die Polizei. Unweit des Tatortes traf ein Streifenteam den Verdächtigen mit einem der beiden durch den Zeugen beschriebenen Räder an. Die Polizisten stellten das mitgeführte sowie ein weiteres Fahrrad sicher, das der Verdächtige am Tatort zurückgelassen hatte, und mit dem er zuvor dorthin gekommen war. Es besteht der Verdacht, dass auch dieses aus einem Diebstahl stammt.

Den 26-Jährigen nahmen die Beamten zunächst mit zur Wache, von wo sie ihn nach Abschluss ihrer Maßnahmen entließen. Die beiden Fahrräder konnte die Polizei noch am selben Tag ihren rechtmäßigen Besitzern zurückgeben. (jn)

