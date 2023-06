Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Bedrohung; Streitigkeiten

Reutlingen (ots)

Einbrecher unterwegs

Einbrecher haben in den vergangenen Tagen in Altenburg, Rommelsbach und Sickenhausen ihr Unwesen getrieben. Am Montagmorgen, kurz nach sechs Uhr, wurde der Polizei ein Einbruch in eine Firma in der Altenburger Steigäckerstraße gemeldet. Im Laufe des Wochenendes hatte sich ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Firmengebäude verschafft und daraus Bargeld entwendet. Zwischen Pfingstmontag und Sonntag, 11.30 Uhr, beschädigte ein Täter die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Rügenstraße in Rommelsbach und gelangte so ins Innere. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf Bargeld, das er mitgehen ließ. Von Samstag, 19.30 Uhr, auf Sonntag, 14.50 Uhr, brach ein Einbrecher das Fenster zu einer Werkstatt in der Straße Lange Morgen in Sickenhausen auf. Mit einer Flasche Hochprozentigem entkam er anschließend ungesehen. Die polizeilichen Ermittlungen, in die auch Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei eingebunden sind, dauern in allen drei Fällen an. Ein möglicher Zusammenhang wird geprüft. (rn)

Pfullingen (RT): Anhänger umgekippt

Zu Verkehrsbehinderungen hat ein Unfall geführt, der sich am Sonntagmittag an der Einmündung der Straße Steinmauer in die B312/B313 ereignet hat. Ein 30-Jähriger war gegen 14 Uhr mit seinem Mercedes GLK auf der Straße Steinmauer unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Bundesstraße in Richtung Ursulabergtunnel einbiegen. Da er von rechts ein herannahendes Fahrzeug bemerkte, beschleunigte er seinen Wagen, wodurch sein mit etwa zwei Tonnen Mais deutlich überladener Anhänger in der Kurve umkippte und sich die Ladung auf die Fahrbahn, den Fahrbahnrand und den Straßengraben ergoss. Verletzt wurde niemand, auch der Sachschaden dürfte mit geschätzten 200 Euro überschaubar geblieben sein. Allerdings musste der Mais nachfolgend von der Straßenmeisterei aufwändig mittels eines Radladers auf einen Anhänger der Straßenmeisterei auf- bzw. umgeladen werden. Hierzu musste die Bundesstraße bis etwa 16.30 Uhr mehrfach komplett gesperrt werden. (cw)

Metzingen (RT): Wechselgeld gestohlen

Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Gaststätte in der Eisenbahnstraße eingebrochen ist. Zwischen 23.30 Uhr und 0.20 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, die er nachfolgend durchsuchte. Dabei stieß er auf die Wechselgeldkasse die er ausplünderte. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Dettingen/ Erms (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der B28 musste die Bundesstraße zwischen Neuhausen und Dettingen für knappe zwei Stunden voll gesperrt werden. Ein 18-Jähriger war gegen 18.15 Uhr mit einem Skoda auf der B28 von Metzingen kommend in Richtung Bad Urach unterwegs. In einer Linkskurve kurz vor der Einmündung in Richtung Dettingen kam er mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort gerieten die beiden rechten Räder auf die Leitplanke und das Auto kippe auf die linke Seite. Nach rund 100 Metern kam der Skoda zum Stillstand. Der 18-Jährige konnte sich selbständig befreien. Er wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Der Skoda musste abgeschleppt werden. (rn)

Nürtingen (ES): Roller contra Pkw

Nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen hat sich ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall zugezogen, der sich am Sonntagnachmittag in der Metzinger Straße ereignet hat. Ein 68-Jähriger fuhr gegen 14.40 Uhr mit seinem Ford Kuga von einem Parkplatz auf die Fahrbahn und übersah einen 38-jährigen Fahrer eines Rollers der Marke Piaggio, welcher in Richtung Wörthbrücke unterwegs war. Daraufhin kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, sodass der 38-Jährige zu Boden stürzte. Hierbei zog sich der Rollerfahrer leichte Verletzungen zu und wurde nach ambulanter Behandlung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, welches er jedoch am selben Tag wieder verlassen konnte. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt circa 4.000 Euro geschätzt. (jp)

Esslingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind vermutlich die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der Plochinger Straße ereignet hat. Ein 36-Jähriger war gegen 16.10 Uhr mit seinem VW Tiguan auf der Plochinger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 61-Jähriger verkehrsbedingt abbremsen musste und krachte in das Heck seines Kraftrades der Marke KTM. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der augenscheinlich leicht verletzte Motorradfahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das Motorrad des 61-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 8.500 Euro geschätzt. (jp)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fahrradfahrer gestürzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagabend auf der Stettener Hauptstraße ereignet hat. Ein 90-Jähriger wollte gegen 18.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf einen Gehweg auffahren und kam alleinbeteiligt zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde der Schwerverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden am Fahrrad kann aktuell noch nicht beziffert werden. (jp)

Wernau (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Zwei Verkehrsteilnehmer haben sich bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in der Lindenstraße leichte Verletzungen zugezogen. Ein 60 Jahre alter Fahrer eines Motorrads der Marke BMW befuhr gegen 10.25 Uhr die Lindenstraße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung zur Brunnenstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 79-jährigen Mercedes Benz-Lenkers. Beide Fahrer zogen sich bei dem anschließenden Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und konnten nach ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort belassen werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, wodurch die Einmündung für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 12.000 Euro geschätzt. (jp)

Nürtingen (ES): Bei Rot über die Ampel

Die Missachtung des Rotlichts ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, den ein 87-Jähriger am Samstagnachmittag an der Einmündung Kirchheimer Straße / Rümelinstraße verursacht hat. Der Mann war gegen 16.45 Uhr mit seiner Mercedes A-Klasse auf der Kirchheimer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Ampel an der Einmündung zur Rümelinstraße fuhr er trotz Rotlichts in die Einmündung ein, wodurch es zur Kollision mit einem Skoda Octavia kam, dessen 19 Jahre alter Fahrer bei Grün von der Rümelinstraße kommend, nach links in die Kirchheimer Straße einbog. Nachfolgend krachte der Mercedes noch gegen ein Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel, das hierdurch gegen einen an der Ampel wartenden Mazda CX 5 eines 21-Jährigen prallte. Der Fahrer des Skoda wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an allen drei Autos wird auf insgesamt etwa 16.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden am Verkehrszeichen ist noch nicht bekannt. (cw)

Neuffen (ES): Warenautomat aufgebrochen

Einen Lebensmittelautomaten hat ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen in der Bahnhofstraße aufgebrochen. Den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge wuchtete der Dieb gegen 2.40 Uhr den Automaten mit brachialer Gewalt auf. Was gestohlen wurde ist Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiposten Neuffen führt. (cw)

Esslingen (ES): Motorradfahrer gestürzt

Mangelnde Fahrpraxis und ein Fahrfehler dürften derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Sturz eines Motorradfahrers am Sonntagnachmittag auf L1201 gewesen sein. Der 16 Jahre alte Motorradfahrer war gegen 15.20 Uhr mit seiner 125er Brixton auf der Landesstraße von Plochingen in Richtung Aichwald unterwegs. An der Einmündung zur L1201 kam er mit seinem Motorrad ins Rutschen und stürzte. Dabei erlitt er nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an seinem Motorrad wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (cw)

Mössingen (TÜ): Nach Drohungen und Schüssen aus Schreckschusswaffe in Gewahrsam genommen

Mehrere Streifenwagenbesatzungen in entsprechender Schutzausstattung haben am Sonntagabend, gegen 21 Uhr, einen mit einer Pistole bewaffneten 46-Jährigen auf dem Gelände des Schulzentrums in der Goethestraße in Gewahrsam genommen. Der alkoholisierte Mann hatte zuvor seine Wohnung mit der Schusswaffe verlassen, gegenüber Angehörigen Suizid angedroht und außerdem damit gedroht, auf einschreitende Polizeibeamte zu schießen. Schließlich konnte er auf dem Schulgelände angetroffen werden. Andere Personen befanden sich nicht in der Nähe. Aufforderungen, die Waffe abzulegen, kam er nicht nach. Stattdessen wiederholte er die Drohung, auf die Beamten zu schießen und gab zwei Schüsse in die Luft ab. Nach mehreren Warnschüssen der Einsatzkräfte legte der 46-Jährige die Waffe, die sich erst im Nachhinein als Schreckschusswaffe herausstellte, auf den Boden, wonach ihn die Beamten ergreifen und widerstandslos in Gewahrsam nehmen konnten. Er wurde in der Folge in eine Fachklinik eingeliefert. Gegen ihn wird unter anderem wegen Verdachts der Bedrohung ermittelt. (ak)

Tübingen (TÜ): In Arztpraxis eingebrochen

In eine Arztpraxis in der Doblerstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen. Zwischen 19.15 Uhr und neun Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Praxisräumen, die er nachfolgend durchsuchte. Derzeitigen Erkenntnissen stieß er bei seiner Suche nach Wertvollem auf einen kleineren Bargeldbetrag und eine Sporttasche, die er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Streitigkeiten

Noch unklar sind die Hintergründe und der genaue Ablauf einer Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen in der Jurastraße im Stadtteil Derendingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war es dort gegen 6.50 Uhr zu Streitigkeiten zwischen zwei 24 und 27 Jahre alten Männern gekommen, in deren Verlauf der Jüngere den Älteren mit Schlägen und Tritten so schwer verletzt hat, dass dieser vom Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (cw)

Tübingen (TÜ): Radfahrer zusammengestoßen

Schwer gestürzt sind zwei Fahrradfahrer am Sonntagmittag auf dem Radweg zwischen Unterjesingen und Tübingen. Ein neun Jahre alter Junge war gegen 12.30 Uhr in Begleitung seiner Mutter mit dem Rad auf dem Radweg in Richtung Tübingen unterwegs. Als ein 26-jähriger Radler das Kind überholen wollte, rief die Mutter nach dem Jungen, der daraufhin zunächst nach rechts auswich und nachfolgend wieder einen Schlenker nach links machte, wodurch es zur Kollision mit dem überholenden Radler kam. Die Radfahrer wurden nachfolgend mit noch unklaren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide hatten jeweils einen Fahrradhelm getragen, der derzeitigen Erkenntnissen zufolge offenbar schlimmere Verletzungen verhindert hatte. (cw)

Hechingen (ZAK): Kollision bei Überholmanöver

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmittag auf der B27 zwischen der Anschlussstelle Hohenzollern und der Ausfahrt Hechingen-Mitte ereignet hat. Eine 57-jährige BMW-Lenkerin befuhr gegen 13.40 Uhr die Bundesstraße in Richtung Hechingen-Mitte und wendete ihr Fahrzeug nach einer Verkehrsinsel. Hinter ihr fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 25-Jähriger mit seinem Motorrad der Marke Yamaha, welcher zum Überholvorgang ansetzte und schließlich mit dem Pkw kollidierte. Hierdurch wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Der Rollerfahrer musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Pkw-Lenkerin begab sich selbstständig dorthin. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt circa 9.000 Euro geschätzt. (jp)

