Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Diebstahl von Teppichen, Verkehrsunfälle, Brände

Reutlingen (ots)

Eningen unter Achalm (RT): Einbruch in Gartenhütte

In der Zeit von 27.05.2023, 12.00 Uhr bis 03.06.2023, 12.00 Uhr sind bislang Unbekannte in einen Gartenschuppen im Betzenriedweg eingebrochen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden insgesamt drei Motorsägen der Marke Stihl im Wert von circa 600 Euro entwendet. Am 31.05.2023, gegen 15.00 Uhr, teilte ein Grundstücksbesitzer aus dem Bereich Betzenriedweg der Polizei mit, dass er soeben auf einer Wiese zwei Stihl Motorsägen aufgefunden habe. Inwieweit es sich bei den Sägen um Teile des Diebesguts handelt ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, die vom Polizeirevier Pfullingen geführt werden.

Pfullingen (RT): Diebstahl von Teppichen (Zeugenaufruf)

Am Freitag zwischen 18.15 Uhr und 18.30 Uhr ist es im Hofraum des Gebäudes Elsterweg 106 zum Diebstahl von 10 - 15 Teppichen im Wert von mehreren Tausend Euro gekommen. Die Teppiche sollten durch ein Umzugsunternehmen einer professionellen Reinigung zugeführt werden und waren im Tatzeitraum neben dem Umzugsfahrzeug für kurze Zeit unbeaufsichtigt abgelegt. Hinweise zum Verbleib der Teppiche nimmt das Polizeirevier Pfullingen unter 07121/99180 entgegen.

Münsingen (RT): Kleinkind bei Unfall verletzt

Am Samstagnachmittag ist es zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kleinkind gekommen. Ein 74 -Jähriger befuhr mit seinem Pkw VW-Golf die Sternbergstraße in Fahrtrichtung Beutenlaystraße. Zeitgleich befuhr eine 41 -Jährige mit ihrem Pkw Nissan die Hauffstraße in Richtung Goethestraße. An der Kreuzung Sternbergstraße/Hauffstraße missachtete der 74 -Jährige die Vorfahrt der 41 -Jährigen und es kam zur Kollision. Ein im Nissan mitfahrendes einjähriges Kind zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war allerdings nicht notwendig. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Metzingen (RT): Einbruch in Feinkostgeschäft

In der Nacht zum Samstag ist es zu einem Einbruch in ein Feinkostgeschäft in der Heerstraße gekommen. Bislang Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Freitag, 20.15 Uhr bis Samstag, 06.00 Uhr über eine eingeschlagene Scheibe Zutritt in das Objekt. Im Inneren wurden ein Lagerraum, ein Kühlraum und der Verkaufsraum nach Diebesgut durchsucht. Es wurden schließlich Zigaretten und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 250 Euro.

Römerstein (RT): Kradfahrer schwer verletzt

Am Samstag um 16.20 Uhr ist es auf der B 28 zwischen Römerstein und Bad Urach zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der 27 -jährige Fahrer eines Kraftrades Kawasaki befuhr die B28 in Fahrtrichtung Bad Urach. Auf Höhe der Einmündung nach Bad Urach-Hengen musste der vor ihm fahrende 28 -jährige Fahrer eines Pkw Mazda CX5 bis zum Stillstand abbremsen, da wiederum ein vor dem Mazda fahrender unbekannter weißer Ford Kuga plötzlich und ohne es vorher anzukündigen seine Geschwindigkeit stark verringerte und im Anschluss in Richtung Bad Urach-Hengen abbog. Der Kawasaki-Fahrer fuhr in der Folge auf das Heck des Mazda auf und verletze sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. An beiden Fahrzeugen ist ein Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die B28 musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme bis gegen 18 Uhr voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wwar eingerichtet. Die Feuerwehren Bad Urach und Hengen waren mit insgesamt drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften im Einsatz-

Aichwald (ES): Gartenhaus aufgebrochen

In der Zeit zwischen Freitag, 18.00 Uhr und Samstag, 19.00 Uhr ist ein Gartenhaus in einem Schrebergarten im Gewann Stußwiesen aufgebrochen worden. Zunächst wurde gewaltsam ein Fensterladen aufgedrückt und dann die Fensterscheibe eingeschlagen. Im Anschluss wurden aus dem Gartenhaus mehrere dort verwahrte Schlüssel entwendet.

Ostfildern (ES): Unfall mit zwei Leichtverletzten

Am Samstag gegen 09.35 Uhr ist es auf der Niemöllerstaße zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen gekommen. Der 27 -jährige Fahrer eines Pkw Daimler-Benz befuhr die Niemöllerstraße aus Richtung Nellingen kommend und geriet auf Höhe der Einmündung des Otto-Reiniger-Weges auf die baulich durch einen Grünstreifen abgetrennte Gegenfahrbahn. Auf Höhe der Einmündung Helmuth-Hirth-Straße kam es zum frontalen Zusammenstoß mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw BMW X3, welcher von einer 49 -Jährigen gefahren wurde. Beide Fahrzeugführer erlitten hierbei leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der 27 -Jährige durch das Bedienen eines Mobiltelefons und gleichzeitigem Kaffeetrinken abgelenkt gewesen sein.

Wernau (ES): Wohnhausbrand

Am Samstag um 16.49 Uhr ist über Notruf gemeldet worden, dass aus einem Wohnhaus in der Straße In der Wiedenhalde schwarzer Rauch quillt. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte schlugen bereits Flammen aus den Fenstern der Dachgeschoßwohnung. Die Feuerwehren aus Wernau, Plochingen, Köngen und Kirchheim/Teck waren mit etwa 70 Einsatzkräften und 11 Fahrzeugen im Einsatz und konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in der Dachgeschoßwohnung aus, welche durch den Brand stark beschädigt wurde. Die beiden im Erdgeschoß und 1. Obergeschoß liegenden Wohnungen wurden durch das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die fünf Bewohner, welche sich bei Eintreffen der Rettungskräfte nicht mehr im Haus befanden, mussten anderweitig untergebracht werden. Personen wurden nicht verletzt, so dass der Rettungsdienst, welcher vorsorglich mit neun Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort war, nicht eingreifen musste. Nach ersten Schätzungen ist am Gebäude ein Sachschaden in Höhe von mindestens 250.000 Euro entstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache, zu welchen auch Spezialisten der Kriminaltechnik hinzugezogen werden, dauern noch an.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Brand in Kleingartenanlage

Am Samstagabend ist es auf einem Gartengrundstück in der Straße Im Gärtle im Rahmen einer Feier zum Brand eines Stromgenerators gekommen. Gegen 23.00 Uhr geriet der Generator, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, in Brand. Die Feuerwehr Rottenburg, welche mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Geislingen (ZAK): Kaminbrand

Zu einem Kaminbrand in einem Einfamilienhaus in der Hölderlinstraße sind am Samstag Rettungskräfte ausgerückt. Um 15.42 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle des Zollernalbkreises die Mitteilung über den Brand ein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war austretender Rauch aus dem Kamin feststellbar. Die Ursache für den Brand konnte nicht ermittelt werden. Verletzt wurde niemand, Sachschaden ist ebenfalls nicht entstanden. Die Feuerwehr Geislingen war mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort.

Bisingen (ZAK): Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag gegen 04.45 Uhr befuhr die 19 -jährige Fahrerin eines Pkw VW Polo die Bundesstraße 27 von Balingen in Richtung Hechingen. An der Ausfahrt Bisingen verließ sie die Bundesstraße und wollte nach links in Richtung Grosselfingen abbiegen. Hierbei kam sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen das dortige Brückengeländer. Der hinzugerufene Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die PKW-Fahrerin, welche durch den Aufprall leichte Verletzungen davontrug. Der VW Polo, welcher nicht mehr fahrbereit war, musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Über die entstandene Schadenshöhe kann aktuell noch keine Angabe gemacht werden.

Rosenfeld (ZAK): Vorfahrtsverletzung mit schwer verletzter Person

Auf der L390 zwischen Rosenfeld und Leidringen ist es am Samstag gegen 18.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier PKWs im Kreuzungsbereich der L390 und einem landwirtschaftlichen Weg gekommen. Der 51 -jährige Fahrer eines Pkw Mercedes Benz ML 320 hatte den landwirtschaftlichen Weg befahren und wollte die L390 gerade aus überqueren. Hierbei übersah er das auf der Vorfahrtstraße aus seiner Sicht von rechts kommende Wiesmann MF3 Sportcabrio, welches von einem 46 -jährigen Fahrer gelenkt wurde. Es kam zu einem streifenden Kontakt beider Fahrzeuge, wobei das Sportcabrio nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen wurde, gegen ein Verkehrszeichen prallte und sich in der Folge überschlug. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zur Endlage. Der Fahrer des Sportcabrios wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Mercedesfahrer unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,3 Promille, weshalb bei ihm eine Blutentnahme angeordnet wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten. Das Sportcabrio musste durch ein hinzugerufenes Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Feuerwehr Rosenfeld war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften ebenfalls vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell