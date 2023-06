Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall und Brand in Entsorgungsbetrieb

Reutlingen (ots)

Hohenstein-Bernloch (RT): Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Die Missachtung einer Stoppstelle dürfte ersten Erkenntnissen nach zu einem schweren Verkehrsunfall am Freitagabend geführt haben. Ein 25-jähriger Opel Corsa-Fahrer befuhr gegen 19.50 Uhr zunächst die Marktstraße und wollte auf die B312 einfahren. Hierbei missachtete er die Stoppstelle wodurch es zum Zusammenstoß mit einem Porsche kam, welcher auf der B 312 von Oberstetten in Richtung Engstingen unterwegs war. Die beiden 61 Jahre alten Insassen des Porsche wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt. Der 25-jährige Fahrer des Opel musste mit lebensgefährlichen Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Sein 16-jähriger Beifahrer im Opel wurde ebenfalls schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme, die von Spezialisten der Verkehrspolizei Tübingen übernommen wurde, war die B 312 voll gesperrt, die Sperrung dauert derzeit (Stand 23:30 Uhr) noch an. Neben der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften, war der Rettungsdienst mit 12 Einsatzkräften, darunter drei Rettungswagen, zwei Notärzten, einem leitenden Notarzt und einem Rettungshubschrauber vor Ort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 23.000 Euro. In die Unfallermittlungen wurde ebenfalls ein Gutachter miteinbezogen. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch Abschleppdienste versorgt.

Albstadt (ZAK): Brand in einem Entsorgungsbetrieb

Zu einem Brand in einem Ersatzbrennstofflager eines Entsorgungsbetriebes ist es am Freitagabend gegen 20.00 Uhr gekommen. Zunächst wurde der Leitstelle Feuerwehr ein Brandalarm in dem Betrieb mitgeteilt. Vor Ort konnte jedoch tatsächlich ein Brand festgestellt werden, der durch die Feuerwehr abgelöscht wurde. Um ein erneutes Entfachen des Feuers zu verhindern, sowie zur Absuche nach weiteren Glutnestern, musste die Halle fast vollständig ausgeräumt werden. Die Rauchsäulen waren weithin sichtbar, eine Gefahr für die Bevölkerung bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt. Die Feuerwehren aus Albstadt-Ebingen und Tailfingen waren mit insgesamt 12 Fahrzeugen und 61 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Albstadt übernommen. Die Nachlöscharbeiten dauern derzeit noch an.

