Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Betrug durch Schockanrufer; Brände von Dachstuhl und Pkw; Streitigkeiten; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT) / Esslingen (ES): Seniorin betrogen (Zeugenaufruf)

Eine über 70 Jahre alte Frau aus Metzingen ist am Donnerstag Opfer skrupelloser Telefonbetrüger geworden. Am Nachmittag wurde sie durch einen sogenannten Schockanruf eines selbsternannten Polizeibeamten in Angst und Schrecken versetzt. Dieser gaukelte ihr vor, ihre Tochter hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Um sie vor einer angeblichen Gefängnisstrafe zu bewahren, wurde die Frau aufgefordert, eine Kaution in fünfstelliger Höhe zu bezahlen. Die Seniorin schenkte dem Kriminellen Glauben und übergab in Esslingen einen Teil des geforderten Gelds an eine Komplizin des Anrufers. Im Laufe des Tages flog der Schwindel auf und die Frau erstattete am Abend Anzeige. Von der Abholerin liegt folgende Beschreibung vor: Die Frau ist etwa 40 bis 45 Jahre alt, zirka 165 cm groß, von normaler Statur und hat blonde, kinnlange, wellige Haare. Sie trug helle Kleidung und führte eine braune Tasche mit sich. Hinweise zu der Täterin werden an die Kriminalpolizei Esslingen unter Telefon 0711/3990-0 erbeten. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld und Wertsachen von Ihnen fordert, dann trauen Sie sich und legen sofort auf! (ms)

Denkendorf (ES): Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt könnte ersten Ermittlungen zufolge die Ursache eines Fahrzeugbrandes am Donnerstagabend auf der Friedhofstraße gewesen sein. Ein 52-Jähriger alarmierte gegen 21.20 Uhr die Rettungskräfte nachdem sein Fahrzeug im Bereich der Autobahnunterführung in Brand geraten war und erste eigene Löschversuche erfolglos blieben. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten im Einsatz war, löschte den Chevrolet ab, konnte aber nicht mehr verhindern, dass der bereits in Vollbrand stehende Wagen völlig ausbrannte. Bei den Löschversuchen wurde der 52-Jährige leicht verletzt, lehnte aber die Hinzuziehung eines Rettungswagens ab. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen keine Informationen vor. (cw)

Neuffen (ES): Brand im Dachstuhl

Zum Brand im Dachstuhl eines Wohnhauses in der Dettinger Straße im Stadtteil Kappishäusern sind die Einsatzkräfte am späten Donnerstagabend ausgerückt. Gegen 23.45 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem aus dem Dach des Wohnhauses starker Rauch und kleinere Flammen aufstiegen. Die Feuerwehr, die mit 15 Fahrzeugen und 45 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein technischer Defekt zu einem Brand in der Dämmung geführt haben, der sich nachfolgend auf Teile des Dachstuhls ausbreitete. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug und sieben Sanitätern vor Ort. Einer der Bewohner musste aus anderen medizinischen Gründen ins Krankenhaus gebracht werden. Durch den Brand selbst wurde niemand verletzt. (cw)

Plochingen (ES): Streitigkeiten in Flüchtlingsunterkunft

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft am frühen Freitagmorgen im Filsweg. Gegen zwei Uhr war es dort zwischen zwei erheblich alkoholisierten 20 und 32 Jahre alten Männern zunächst zu Streitigkeiten gekommen, die letztendlich zu Handgreiflichkeiten führten. Dabei wurde der Ältere so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst zur Behandlung seiner Blessuren ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt. (cw)

Ostfildern (ES): Zwei Unfälle an der gleichen Stelle (Zeugenaufruf)

Zwei Auffahrunfälle haben sich im Laufe des Donnerstags an derselben Stelle auf der Umgehungsstraße von Nellingen ereignet. Gegen 12.20 Uhr befuhr eine 34-Jährige mit einem Seat die L 1192 von der Autobahn herkommend in Richtung Esslingen. An der Einmündung der Robert-Bosch-Straße bremste ein vorausfahrender, 74 Jahre alter Lenker eines VW Golf an der dortigen Ampel ab. Bei der anschließenden Kollision zog sich der Senior leichte Verletzungen zu. Er benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Da zum Unfallablauf und zur Schaltphase der Ampel widersprüchliche Angaben der beiden Beteiligten bestehen, werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Filderstadt unter Telefon 0711/7091-3 zu melden.

Etwa fünf Stunden später war ein 65-Jähriger mit einem Bus in dieselbe Richtung unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit bemerkte er zu spät, dass die Fahrzeuge an der Ampel erst am Losfahren und dementsprechend langsam waren. Er fuhr in das Heck des Mitsubishi eines 23-Jährigen, der auf den davor losfahrenden Nissan einer 40 Jahre alten Frau geschoben wurde. Der Mitsubishi-Lenker klagte im Anschluss über Schmerzen, benötigte jedoch keine sofortige ärztliche Versorgung. Sein Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an allen Fahrzeugen der beiden Unfälle beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (ms)

Hirrlingen (TÜ): Fahrzeug ausgewichen (Zeugenaufruf)

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der K 6944 leicht verletzt worden. Ein 38-Jähriger war gegen 13.40 Uhr mit einem Ford Focus auf der Kreisstraße von Bietenhausen herkommend in Richtung Hirrlingen unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihm ein neuwertiger, schwarzer, kleinerer SUV zum Teil auf seiner Fahrbahn entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste der Ford-Lenker nach rechts ausweichen. Sein Wagen kam hierbei von der Straße ab, fuhr eine Böschung hinauf und streifte einen Baum. Im weiteren Verlauf kam der Pkw auf die Straße zurück, kippte um und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Neben dem Fahrer zogen sich zwei Jungs im Alter von 14 Jahren nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Sie wurden mit Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Ford musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. An dem Fahrzeug war wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Die Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Lenker des schwarzen SUV dauern an. Die Verkehrspolizei Balingen bittet unter Telefon 07433/264-0 Zeugen des Unfalls, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen. (ms)

Tübingen (TÜ): Heftig aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursachen für einen heftigen Auffahrunfall, der sich am Donnerstagabend auf der B27 in Höhe der Abzweigung Bläsikelterweg ereignet hat. Ein 43-Jähriger war gegen 20.40 Uhr mit seinem Opel Combo auf der Bundesstraße in Richtung Hechingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 26 Jahre alte Fahrerin eines VW Touran nach links in die Straße Bläsikelterweg einbiegen wollte, verkehrsbedingt an der Einmündung aber anhalten und warten musste. Ohne zu bremsen knallte er mit seinem Opel mit enormer Wucht ins Heck des VW. Während die VW-Fahrerin nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt blieb, wurde der Unfallverursacher so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden von Abschleppdiensten geborgen. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 11.000 Euro geschätzt. (cw)

Albstadt (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Leicht verletzt wurde eine 18-Jährige, die am Freitagmorgen mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen ist. Die Fahranfängerin war gegen 1.15 Uhr mit ihrem 1er BMW auf der Straße zum Raichberg aus Richtung Onstmettingen herkommend unterwegs. In einer Rechtskurve soll ihren Angaben zu Folge ein Fuchs die Fahrbahn überquert haben. Beim Versuch auszuweichen kam sie mit ihrem Wagen zunächst geradeaus von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Nachfolgend kippte ihr BMW zunächst auf die Seite, bevor er auf der Fahrbahn, auf dem Dach zum Liegen kam. Während ihre beiden gleichaltrigen Mitfahrerinnen unverletzt blieben, wurde die Fahrerin leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Ihr BMW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Balingen (ZAK): Gegen geparkten Pkw geprallt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 62-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Weilstetten erlitten. Die Frau befuhr gegen 12.30 Uhr mit ihrem Renault die Untere Dorfstraße. Im Bereich eines Autohauses kam sie dabei aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Wagen zu weit nach links und kollidierte mit einem VW. Der Rettungsdienst brachte die 62-Jährige zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell