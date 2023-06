Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand; Verkehrsunfälle; Einbruch; In Gewahrsam genommen

Reutlingen (ots)

Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

Zu einem Zimmerbrand mussten die Rettungskräfte am Donnerstagvormittag in die Reutlinger Seestraße ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte gegen 9.45 Uhr vermutlich eine Stereoanlage in einem Zimmer im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte den Brand innerhalb kürzester Zeit löschen. Sie war mit einem Löschzug ausgerückt. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Während des Einsatzes musste die Seestraße für eine halbe Stunde gesperrt werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

Bad Urach (RT): In Gegenverkehr geraten

Neun Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Ulmer Straße nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Ein 64-Jähriger war gegen 15 Uhr mit seinem Audi auf der Ulmer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Kurz nach der Einmündung mit der Grabenstetter Straße geriet er, offenbar von der Sonne geblendet, mit seinem Wagen auf die Gegenfahrspur. Dort streifte der Audi den entgegenkommenden Ford einer 37-Jährigen und prallte anschließend frontal in den dahinterfahrenden Peugeot eines 49 Jahre alten Mannes. Alle Autofahrer, drei 39, 12 und neun Jahre alte Mitfahrer im Ford sowie drei weitere Insassen des Peugeot im Alter von 42, 49 und 55 Jahren wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. Diese musste bis zum Abschluss der Abschlepparbeiten voll gesperrt werden. (rn)

Esslingen (ES): Unfall mit drei Fahrzeugen

Ein Schaden in Höhe von etwa 18.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen entstanden. Eine 22 Jahre alte Frau war kurz nach 5.30 Uhr mit einem VW Golf auf der Plochinger Straße von der Innenstadt herkommend unterwegs. Vor einem Firmenkomplex wollte sie rückwärts in eine quer verlaufende Parkreihe einparken. Aufgrund eines Fahrfehlers kollidierte der Wagen der jungen Frau mit einem dort abgestellten VW Passat, der noch gegen den daneben geparkten Opel Mokka geschoben wurde. Der VW Passat musste im Anschluss abgeschleppt werden. (ms)

Hirrlingen (ZAK): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Hirrlinger Kronenstraße ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. Zwischen Mitternacht und 9.20 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter über den aufgehebelten Hintereingang ins Innere des Lokals. Ersten Erkenntnissen nach nahm der Unbekannte eine Kasse ohne Inhalt mit. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf zirka 200 Euro. Der Polizeiposten Bodelshausen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Hechingen (ZAK): 30-Jähriger in Gewahrsam genommen

Ein 30 Jahre alter Mann musste am Mittwochabend von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Gegen 21.40 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem ein 17-jähriger Fußgänger am Bahnhof von einem Unbekannten angegangen worden war. Der Mann soll auf den Jugendlichen eingeschlagen und diesen mit einem Stein beworfen haben. Der 17-Jährige blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Der Täter und sein Begleiter waren zwischenzeitlich geflüchtet. Als im Zuge der Fahndung Zeugen meldeten, dass im St.-Luzen-Weg im Bereich der Klosterkirche ein Mann auf die Scheibe eines dort geparkten Pkw einschlägt, konnte der 30-Jährige, bei dem es sich mutmaßlich um den Begleiter des Angreifers handelt, widerstandslos festgenommen werden. Der stark alkoholisierte Verdächtige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen, insbesondere zu dem Verdächtigen dem die Flucht gelungen war, aufgenommen. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell