POL-RT: Viele Unfälle mit zum Teil schwerverletzten Zweiradlenkern, Handfeste Auseinandersetzungen, Einbruch, Gasgeruch, Tierischer Einsatz

Mit Pedelec überschlagen

Ein Radfahrer hat sich am Mittwochnachmittag mit seinem Pedelec in der Straße In Laisen überschlagen und ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand löste sich an dem Pedelec des 61-Jährigen kurz vor 16.30 Uhr während der Fahrt das Steckschutzblech und war in sein Vorderrad geraten, das daraufhin blockierte. Der Radler wurde nach dem Sturz mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik gebracht. (ms)

Pfronstetten (RT): Auf PKW aufgefahren und schwer verletzt

Ein Motorradfahrer und seine Sozia wurden bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Pfronstetten schwer verletzt. Der 62-Jährige und seine 50-jährige Mitfahrerin befuhren um 16.40 Uhr die B 312 durch Pfronstetten in Richtung Tigerfeld. Kurz vor dem Ortsausgang musste ein vor ihnen fahrender 21-Jähriger mit seinem VW Bus aufgrund eines abbiegenden PKW bremsen. Der 62-Jährige konnte seine Maschine nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das Heck des VW Bus auf. In der Folge stürzten Fahrer und Sozia und zogen sich schwere Verletzungen zu. Die Harley-Davidson rutschte links am VW Bus entlang und kam erst nach mehreren Metern in der Fahrbahnmitte zum Erliegen. Der 62-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber, die 50-Jährige mit einem Rettungswagen in verschiedene Kliniken gebracht werden. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 2.500 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Landung des Rettungshubschraubers musste die B 312 im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt werden. (ah)

Riederich (RT): Unfall zwischen E-Scooter und Fahrrad

Zwei Leichtverletzte sind die Folge eines Unfalls, der sich am Mittwochabend in Riederich ereignet hat. Ein 71-Jähriger befuhr gegen 19.10 Uhr mit einem E-Scooter den in Richtung Bempflingen gesehen linken Gehweg in der Stuttgarter Straße. Vom Gehweg aus überquerte er über den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg, um auf den Donauschwabenweg entlang der Erms zu gelangen. Hierbei übersah er eine von rechts auf dem Radweg herannahende 30-jährige Radfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Die Unfallbeteiligten stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu. Beide mussten vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht werden. (ah)

Reutlingen (RT): Gasgeruch in Wohnhaus

Vermeintlicher Gasgeruch in einem Wohnhaus im Kiefernweg hat am Mittwochabend zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Kurz nach 20 Uhr wählte ein Bewohner den Notruf, nachdem er im Inneren des Hauses Gasgeruch festgestellt und geistesgegenwärtig den Haupthahn geschlossen hatte. Das Gebäude wurde vorsorglich geräumt. Die Messungen der alarmieren Feuerwehr waren unauffällig, worauf ein Mitarbeiter eines Energieversorgers die Leitungen prüfte. (rn)

Nürtingen (ES): Mit dem Gegenverkehr kollidiert

Ein Motorradfahrer musste nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Stuttgarter Straße vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der 60-Jährige befuhr mit seiner BMW kurz vor 22 Uhr die Stuttgarter Straße von Oberensingen in Richtung Hardt. In einer Rechtskurve im Bereich des Rebenwegs geriet er dabei aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrspur. Dort prallte die BMW gegen den entgegenkommenden Ford eines 29-Jährigen. Der Biker stürzte daraufhin zu Boden. Er wurde in der Folge vom Rettungsdienst versorgt. Sowohl die BMW als auch der Ford mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. (rn)

Esslingen (ES): Mit Pfefferspray gesprüht (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Oberesslingen gegen einen Unbekannten, der am Mittwochabend in der Flandernstraße einen 18-Jährigen mit Pfefferspray besprüht haben soll. Der junge Mann und seine drei Begleiter waren kurz vor 22 Uhr auf einem Fußweg zwischen der Flandernstraße und dem Ina-Rothschild-Weg unterwegs, als sie offenbar plötzlich von zwei Unbekannten angegangen wurden. Einer der Männer soll den 18-Jährigen mit Pfefferspray besprüht haben. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Eine Fahndung nach den Tätern, die geflüchtet waren, verlief ohne Erfolg. Es handelte sich um zwei Männer, die dunkel gekleidet waren. Sie trugen Kapuzen und verdeckten ihr Gesicht mit einem Tuch. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 0711/310576810. (rn)

Esslingen (ES): Handfeste Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Zu einer von Zeugen gemeldeten, tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen sind am Mittwochabend, gegen 19.20 Uhr, mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei ausgerückt. Vor Ort konnten sechs mutmaßlich beteiligte und teilweise leicht verletzte Personen angetroffen werden, die alle erheblich alkoholisiert waren und wenig Bereitschaft zur Aufklärung des Sachverhalts zeigten. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen und Feststellung der Personalien kam es zu Widerstandshandlungen durch einen 33-Jährigen und einen 35-Jährigen. Die beiden mussten in der Folge in Gewahrsam genommen werden. Dabei erlitten zwei Polizeibeamte oberflächliche Verletzungen. Die Verdächtigen erwartet nun eine entsprechende Anzeige. Den anderen vier Beteiligten im Alter zwischen 25 und 61 Jahren wurden nach Abschluss der restlichen Maßnahmen Platzverweise erteilt. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (ah)

Großbettlingen (ES): Einbruch in Bürogebäude

Ein bislang unbekannter Täter ist zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, sieben Uhr, in ein Bürogebäude im Heerweg in Großbettlingen eingebrochen. Der Einbrecher brach die Tür zu dem Gebäude auf und entwendete nach bisherigem Kenntnisstand lediglich eine Digitalkamera. Der Polizeiposten Nürtingen-Rossdorf hat die Ermittlungen aufgenommen. (ah)

Esslingen (ES): Kleinkraftrad entwendet (Zeugenaufruf)

Ein Kleinkraftrad der Marke Aprilia ist in der Nacht zum Mittwoch, in der Zeit von 21 Uhr bis fünf Uhr, in der Berkheimer Albstraße entwendet worden. An dem roten Zweirad war das Versicherungskennzeichen 958 CGT angebracht. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/3990-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Nürtingen (ES): Beim Abbiegen mit Motorradfahrer zusammengestoßen

Mit schweren Verletzungen musste ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in eine Klinik eingeliefert werden. Eine 79-jährige Mercedes-Lenkerin war gegen 7.45 Uhr mit ihrer A-Klasse auf der Kirchheimer Straße stadteinwärts unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Straße Im inneren Bogen übersah sie einen von der Werastraße her entgegenkommenden, 44 Jahre alten Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Biker zu Boden. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 9.000 Euro geschätzt. (ms)

Nürtingen (ES): Tierischer Einsatz

Zu einem tierischen Einsatz ist es am Donnerstagvormittag in der Nürtinger Innenstadt gekommen. Kurz vor neun Uhr wurde der Polizei durch eine aufmerksame Passantin eine Entenfamilie in der Nähe der Kreuzkirche mitgeteilt. Die Tiere würden über die Straße laufen, so dass Verkehrsteilnehmer abbremsen mussten. Eine Streife des nahegelegenen Polizeireviers traf die Tiere kurz darauf an. Die Entenmama und ihr zehnköpfiger Nachwuchs bekamen daraufhin polizeilichen Geleitschutz und wurden über die Heiligkreuzstraße zur Mühlstraße geführt. Dort hielten die Beamten kurzfristig den Verkehr an, so dass die Enten die Straße sicher überqueren und zum in der Nähe befindlichen Neckar weiterwatscheln konnten. Kurz vor zehn Uhr erreichte die Entenfamilie wohlbehalten den Fluss. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Schwerer Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am späten Mittwochnachmittag auf der L 1192 ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Verkehrspolizei Esslingen war ein 22-Jähriger gegen 17.50 Uhr mit einem Motorrad der Marke BSA auf der Landesstraße von Musberg herkommend in Richtung Oberaichen unterwegs. Kurz vor der Einmündung der Teckstraße überquerte ein 88-jähriger Fußgänger mit seinem Hund die Straße von links nach rechts aus der Sicht des Kradlenkers. Bei einer Vollbremsung kam der Motorradfahrer zu Fall und kollidierte mit dem Senior und seinem Tier. Der 88-Jährige zog sich hierbei schwerste Verletzungen zu. Er musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Ein gelandeter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Der Biker zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Hund erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. In die Unfallermittlungen wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Während der Unfallaufnahme musste die L 1192 bis kurz vor 22 Uhr komplett gesperrt werden. (ms)

Rangendingen (ZAK): Pkw-Lenker unter Drogeneinfluss

Zwei mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehende Pkw-Lenker musste die Polizei am Mittwochabend in Rangendingen aus dem Verkehr ziehen. Kurz nach 20.30 Uhr hielten Beamte des Polizeireviers Hechingen an einer in der Haigerlocher Straße eingerichteten Kontrollstelle einen 44-jährigen Ford-Lenker an. Gleich zu Beginn der Kontrolle gab der Fahrer an, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein und dass die Kennzeichen an seinem Fahrzeug zu einem anderen gehören. Weiterhin ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Da ein entsprechender Vortest positiv verlaufen war, musste sich der 44-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Er sieht jetzt einer ganzen Reihe an Anzeigen entgegen. Gegen 21.45 Uhr hielten die Polizisten den VW eines 20 Jahre alten Mannes an. Bei der Kontrolle ergaben sich bei dem jungen Mann ebenfalls Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung, worauf ihm ein freiwilliger Drogenvortest angeboten wurde. Da dieser ebenfalls positiv verlief, musste auch er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Fahranfänger muss neben einer Anzeige mit führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen, da er sich noch in der Probezeit befindet. (ms)

Albstadt (ZAK): Mit Pritschenwagen kollidiert

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Zweiradlenkerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Margrethausen erlitten. Die 18-Jährige war gegen 16.30 Uhr mit einem Leichtkraftrad der Marke Honda auf der Dorfstraße von Pfeffingen herkommend in Richtung Lautlingen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Am Käselbach musste ein vorausfahrender Lenker eines Pritschenwagens stark abbremsen. Die 18-Jährige bemerkte dies zu spät, fuhr auf das Fahrzeug auf und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei verletzte sie sich und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Lenker des Pritschenwagens fuhr nach dem Unfall ohne anzuhalten weiter. Der Schaden an der Honda beläuft sich auf zirka 1.500 Euro. (ms)

Albstadt (ZAK): Unfall mit verletztem Pedelec-Lenker

Schwere Verletzungen hat ein Pedelec-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Ebingen erlitten. Eine 34-Jährige bog kurz vor 18 Uhr mit einem Ford Fiesta von der Riedstraße nach rechts in die vorfahrtsberechtigte Lerchenstraße ab. Hierbei kam es zur Kollision mit dem 74 Jahre alten Pedelec-Lenker, der in Richtung Lautlinger Straße unterwegs war. Beim Sturz auf die Fahrbahn verletzte sich der Senior schwer. Er musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt mehrere hundert Euro. (ms)

Albstadt (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Drei Fahrzeuginsassinnen haben sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Tailfingen leichte Verletzungen zugezogen. Eine 76 Jahre alte Golffahrerin befuhr gegen 16.45 Uhr die Sedanstraße von der Hechinger Straße herkommend. An der Einmündung der Brunnenstraße missachtete sie die neu geregelte Vorfahrt einer von rechts kommenden und nach links abbiegenden 21-jährigen Ford-Lenkerin. Neben den beiden Fahrerinnen zog sich eine 50 Jahre alte Beifahrerin in dem Fiesta bei dem anschließenden Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst wurde glücklicherweise nicht benötigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden in Eigenregie abgeschleppt. (ms)

Albstadt (ZAK): Jugendlicher Zweiradlenker bei Unfall verletzt

Mit ersten Erkenntnissen nach leichten Verletzungen musste ein Jugendlicher nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Pfeffingen in eine Klinik gebracht werden. Der 16-Jährige war mit seinem Zweirad auf der Margrethauser Straße unterwegs. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit bemerkte er zu spät, dass eine vorausfahrende, 25 Jahre alte Skodafahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr in das Heck des Pkw. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den verletzten Jugendlichen und brachte ihn zur medizinischen Versorgung in das Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 3.500 Euro. (ms)

